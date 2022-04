Un bar nel porto di Bristol, il progetto di Bale è a rischio: vogliono boicottare l’apertura Gareth Bale è pronto ad aprire un bar a tema golf nel porto di Bristol. L’attaccante del Real Madrid però sta avendo diversi problemi con chi si è opposto con forza al suo progetto imprenditoriale.

A cura di Fabrizio Rinelli

Gareth Bale non sta vivendo uno dei suoi momenti migliori. L'attaccante del Real Madrid, che ormai vive da separato in casa nelle Merengues, è riuscito a prendersi la scena solo con la Nazionale del Galles. Ecco perché l'ex Tottenham sta pensando al proprio futuro lontano dal calcio con un'idea alternativa che possa regalargli di nuovo la serenità che cerca. Un progetto imprenditoriale che però rischia di saltare nonostante sia stato presentato come un'idea innovativa. Bale ha infatti pensato di aprire un bar a tema golf, una delle sue altre grandi passioni, nel porto di Bristol.

Secondo quanto riferisce la BBC, Bale avrebbe presentato tutte le domande necessarie per ottenere i permessi in uno spazio fortemente caratterizzato dal turismo e dalla movida. L'impresa commerciale del capitano del Galles ha richiesto inoltre una licenza per un campo da golf indoor di avventura Par 59, vicino a Lane7, a Millennium Promenade. Nonostante questo però, i vicini hanno avviato una campagna per opporsi ai suoi orari di apertura fino a tarda notte. I residenti si oppongono all'orario di chiusura proposto dell'01:30 dal giovedì al sabato e delle 00:30 nelle altre notti.

In quella zona infatti ci sono ben 104 appartamenti e i circa 165 residenti che già in passato si erano opposti all'apertura di un altro locale che alla fine si è dovuto adeguare a determinate richieste modificando gli orari di chiusura. Un bel problema per Bale che dopo il ritorno al Tottenham in prestito nella passata stagione, quest'anno con Ancelotti in panchina è riuscito a totalizzare solo 5 presenze tra campionato e coppa. Gli infortuni hanno ostacolato molto il cammino del gallese in Spagna dopo 9 anni ricchi di titoli ma di poche soddisfazioni personali.

Il suo futuro, ancor prima dell'apertura del bar a Bristol e del suo progetto imprenditoriale, potrebbe comunque essere ancora in Europa. Bale è infatti seguitissimo anche dal Milan. Secondo il quotidiano ‘Sport', Paolo Maldini avrebbe già preso contatti con il suo agente per capire se questa operazione possa essere fattibile o meno, anche in virtù del fatto che il suo elevatissimo ingaggio potrebbe essere un problema: 15 milioni netti. Negli ultimi mesi si era parlato anche di un suo possibile addio al calcio subito dopo l'eventuale partecipazione ai prossimi Mondiali.