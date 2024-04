video suggerito

Ululati contro McKennie durante Juve-Lazio: si gira verso il settore ospiti e reagisce con un gesto Ululati contro McKennie dal settore ospiti durante Juve-Lazio di Coppa Italia. La denuncia dei tifosi bianconeri attraverso un video che evidenzia anche la reazione del centrocampista statunitense. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine account Instagram "lamiapassionebianconera".

Weston McKennie sostituito durante Juve-Lazio di Coppa Italia e vittima di brutti ululati arrivati dal settore ospiti occupato dai tifosi biancocelesti. La denuncia lanciata dal popolo bianconero sui social attraverso un video che sta circolando in queste ore in rete si sta allargando a macchia d'olio. Nelle immagini si vede il centrocampista statunitense uscire proprio nella zona di campo dove erano appostati i sostenitori avversari. In quel momento si sentono in sottofondo quei fastidiosi cori.

I tifosi bianconeri denunciano subito tutto all'interno del filmato: "Ululati a Wes, ululati a Wes". Il centrocampista della squadra di Allegri nel frattempo era intento a togliersi di dosso il supporto con cui sta giocando da un po' di tempo dopo l'infortunio alla spalla. Proprio nel momento in cui sente quegli ululati però si volta immediatamente e lancia un'occhiataccia verso il settore ospite in segno di disprezzo. Una reazione di superiorità da parte di McKennie che poi prosegue la sua marcia verso gli spogliatoi accompagnato dagli applausi dei tifosi della Juventus.

Chiaramente sulla vicenda ora si è alzata la protesta dei sostenitori della Juventus i quali in queste ore sui social chiedono un intervento immediato da parte della Lega. Da ricordare che eventuali provvedimenti spetteranno però al Giudice Sportivo come è già accaduto in altre occasioni. Da sottolineare però il gesto di McKennie che si volta per un paio di secondi, quasi sorpreso da ciò che aveva appena sentito, disprezzando completamente coloro i quali si erano resi protagonisti di quei cori.

Leggi anche Manna esulta con Giuntoli dopo il gol della Juve alla Lazio: il gesto in tribuna non passa inosservato

La reazione del calciatore americano viene vista dal pubblico dell'Allianz Stadium che immediatamente applaude McKennie anche con l'intento di coprire altri eventuali ululati nei suoi confronti. McKennie era stato sostituito da Allegri nel secondo tempo dopo essere stato tra i protagonisti del 2-0 rifilato dai bianconeri alla squadra di Tudor. Un punteggio che consente alla Juventus di presentarsi per il ritorno all'Olimpico con un doppio vantaggio importante per sperare nell'accesso alla finalissima.