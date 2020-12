Poteva e doveva essere un nuovo rinforzo per Stefano Pioli e invece vestirà la maglia del Lipsia in Bundesliga. Dominik Szoboszlai andrà a rinforzare il club tedesco e saluta l'Italia. Un trasferimento oramai ufficiale, che sta facendo parlare di sè sui social dove è stato presentato con un video particolare in cui non viene mai ripreso sul volto, creando l'attesa per tutti gli appassionati e tifosi del Lipsia. Un trasferimento ‘soft' visto che sia il club di Germania sia quello austriaco fanno capo alla medesima proprietà, la Red Bull.

Il giocatore di origini ungheresi si è sottoposto alle visite mediche in giornata e arriverà la firma ufficiale nelle prossime ore a sancire il nuovo accordo che porterà nelle casse del Salisburgo diversi milioni di euro: circa 20, oltre la possibilità di poter incassare altro contante nel caso il Lipsia decidesse di rivendere il giocatore (in tal caso arriverebbe il 20% della cessione al club austriaco).

Il classe 2000 è stato per lungo tempo nel mirino anche del calcio italiano, con il Milan che aveva contattato il procuratore dell'ungherese imbastendo un discorso a lungo termine. Colloqui, verifiche, accordi: tutto sembrava poter collimare per una chiusura positiva, poi due fattori che hanno complicato il tutto. L'accordo per il rinnovo di Calhanoglu che ha un po' raffreddato la pista e le esigenze rossonere, l'interesse del Lipsoa che ha goduto di una corsia preferenziale nel concludere subito la trattativa.

Chi è Dominik Szoboszlai

Centrocampista nazionale ungherese, Dominik Szoboszlai in patria è già un autentico punto di riferimento delle nuove leve calcistiche. Cresce sui campi di casa dove trascorre tutte le giovanili fino ad arrivare in Austria dove milita prima nel Liefering, quindi al Salisburgo. 97 presenze in totali, 31 gol complessivi che, per un non attaccante e di soli 20 anni, è un biglietto da visita non da poco. Tanto da far parlare di sè tutta Europa, subito interessatasi a questo campione in erba, capace di regalare all'Ungheria una storica qualificazione europea con un suo gol.