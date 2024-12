video suggerito

Ufficiale, Fabio Cannavaro è il nuovo allenatore della Dinamo Zagabria: pronta la sfida al Milan Dopo le sempre più insistenti voci è arrivata anche l'ufficialità: Fabio Cannavaro è il nuovo allenatore della Dinamo Zagabria. Il campione del Mondo 2006 verrà ufficializzato il prossimo 3 gennaio e il 29 gennaio sarà subito chiamato in Champions League a sfidare il Milan.

A cura di Alessio Pediglieri

Fabio Cannavaro è stato ufficializzato nella serata di domenica 29 dicembre dopo insistenti voci nelle ultime ore dell'esonero di Nenad Bjelica sulla panchina della Dinamo Zagabria. L'ex capitano dell'Italia campione del Mondo 20o6 era fermo dallo scorso giugno, quando aveva concluso la sua ultima avventura in Serie A con l'Udinese. Per lui presentazione il prossimo 3 gennaio, poi subito una prova del nove da non fallire: la sfida al Milan in Champions League del 29 gennaio.

Il comunicato ufficiale: Cannavato tecnico della Dinamo Zagabria

"Fabio Cannavaro è il nuovo allenatore della prima squadra del GNK Dinamo. Questa decisione è stata supportata questa sera dal presidente del club e dall'Executive Board durante la 15ª seduta del Comitato Esecutivo. Il nuovo allenatore si unirà alla prima squadra il 3 gennaio, quando verrà ufficialmente presentato. Congratulazioni al signor Cannavaro per il nuovo incarico e gli auguriamo tanta fortuna e successo sulla panchina del Dinamo". Questa la nota ufficiale apparsa sugli account della Dinamo Zagabria che mette fine alle speculazioni e apre la nuova era tecnica del club con in panchina l'ex difensore.

La Dinamo aveva già contattato da tempo con Cannavaro

Una decisione che la dirigenza della Dinamo ha confessato essere stata presa tempo fa, quando i contatti con Cannavaro erano stati intrapresi ben prima delle voci che poi si sono sempre più velocemente diffuse fino alla conferma ufficiale. "Non è stata una decisione affrettata, volevamo avere una soluzione adeguata, che abbiamo trovato in mister Cannavaro" ha spiegato in conferenza stampa il presidente del consiglio di amministrazione del club, Zvonimir Manenica. "Pensiamo che questo sia il momento ideale perché Fabio Cannavaro avrà tutto il tempo per presentare alla squadra la sua visione del gioco" ha proseguito il direttore sportivo Marko Marić. "Segue attivamente la SHNL e conosce la nostra squadra benissimo, visto che ci sono già stati contatti con lui nel recente passato"

Fabio Cannavaro allenatore della Dinamo Zagabria, sfiderà il Milan in Champions

Per Fabio Cannavaro si tratta della nona avventura in panchina da quando ha intrapreso l'avventura da allenatore. Iniziata nel 2013 in Arabia al Al Ahli Dubai passando poi per le glorie in Cina tra club e Nazionale, per finire in Italia sulle panchine del Benevento e dell'Udinese. Ora l'avventura in Croazia dove in campionato sfiderà un altro campione del Mondo, Rino Gattuso che siede sulla panchina dell'Hajduk Spalato e dove in Champions League troverà sulla propria strada il Milan il prossimo 29 gennaio.