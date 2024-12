Fabio Cannavaro può raggiungere Gattuso in Croazia: per lui è pronta una prestigiosa panchina

video suggerito

A cura di Fabrizio Rinelli

Fabio Cannavaro e Gennaro Gattuso potrebbero ritrovarsi contro nel massimo campionato di calcio croato. Ringhio da inizio stagione siede sulla panchina dell'Hajduk Spalato primo in classifica col Rijeka a 36 punti. L'ex capitano dell'Italia e Pallone d'Oro 2006 invece potrebbe ritrovarsi a subentrare come nuovo allenatore della Dinamo Zagabria che attualmente è più staccata in terza posizione con 29 lunghezze e dunque a -7 dalla coppia di testa. A rivelarlo è Fabrizio Romano, noto esperto di mercato, che ha spiegato cosa stia accadendo in queste ore.

Fabio Cannavaro infatti sarebbe la prima scelta della Dinamo Zagabria come nuovo allenatore nel caso in cui il club decidesse di procedere con l'esonero di Nenad Bjelica. Il club croato ritiene che Cannavaro sia la persona perfetta per questo incarico ed è il candidato principale in questa corsa. Il nome dell'ex capitano della Nazionale era stato in realtà già fatto dopo l'esonero di Sergej Jakirović, ma poi il club ha comunque deciso per Bjelica. Questo denota come all'interno della società ci sia qualcuno pronto a scommettere su Cannavaro.

L'ultima volta in panchina per l'ex difensore è stata in occasione dell'ultimo turno dello scorso campionato di Serie A quando era alla guida dell'Udinese. A Frosinone, in un autentico scontro salvezza, Cannavaro riuscì a regalare ai friulani una salvezza miracolosa condannando di fatto i ciociari di Di Francesco alla retrocessione in Serie B. Ora questa nuova occasione che potrebbe aprirgli le porte a un nuovo campionato e soprattutto l'incontro/scontro sul campo con lo stesso Gattuso con cui è stato campione del mondo a Germania 2006.

Il calendario di Cannavaro con la Dinamo nel caso in cui venisse ufficializzato come nuovo allenatore

I due, nel caso in cui Cannavaro venisse ufficializzato sulla panchina della Dinamo Zagabria, potrebbero ritrovarsi contro proprio nel match previsto da calendario quando la Dinamo affronterà l'Hajduk Spalato il prossimo 1 marzo. Tutto dipenderà però dalle prossime partite di Bjelica che il prossimo 22 gennaio affronterà l'Arsenal a Londra in Champions poi Istra in campionato e poi ancora in Champions contro il Milan. La suggestione di vedere Cannavaro già in panchina contro i rossoneri è tanta, e il club prenderà la propria decisione a giorni.