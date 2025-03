video suggerito

Tutto il disprezzo del Burnley per Osmajic: nessuno gli stringe la mano prima della partita Tutti i calciatori del Burnley si sono rifiutati di stringere la mano a Milutin Osmajic, attaccante del Preston, prima dell’inizio del match del quinto turno di Coppa d’Inghilterra. Il montenegrino era stato accusato durante la gara di campionato tra le due squadre di aver pronunciato insulti razzisti verso Hannibal Mejbri. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Paolo Fiorenza

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Milutin Osmajic ha provato un paio di volte ad allungare la mano per dare il classico ‘cinque' prepartita agli avversari, negli immediati attimi che precedevano il fischio d'inizio di Burnley-Preston, poi ha capito che aria tirava e ci ha rinunciato, mentre un ghigno si disegnava sul suo volto. Si stava per giocare il match valido per il quinto turno di FA Cup e i calciatori del Burnley hanno voluto far arrivare al 25enne attaccante della nazionale montenegrina tutto il loro disprezzo per quanto aveva fatto nello stesso match, ma di campionato in Championship, qualche settimana prima. A febbraio le due squadre avevano pareggiato 0-0, in una partita che era stata caratterizzata dalle polemiche dopo che Osmajic era stato accusato di aver rivolto un commento razzista ad Hannibal Mejbri del Burnley.

Le accuse di razzismo di Hannibal Mejbri a Milutin Osmajic

"Non resterò in silenzio su quanto accaduto oggi – aveva scritto Hannibal sui social dopo la partita del 15 febbraio – Condannerò sempre il razzismo ogni volta che lo sentirò o lo vedrò. Questo è l'unico modo in cui possiamo cambiare come sport e come società. Sono una persona forte, ma nessuno dovrebbe subire questo disgustoso abuso in campo". Il Preston dal canto suo aveva sostenuto che Osmajic "ha fermamente confutato le affermazioni" fatte da Mejbri, ma aveva confermato che l'ex giocatore del Manchester United aveva presentato un reclamo agli ispettori presenti al match.

I giocatori del Burnley si rifiutano di stringere la mano a Osmajic

La FA sta ancora indagando sull'episodio (se dichiarato colpevole, Osmajic rischia una squalifica minima di sei partite), ma nel frattempo le due squadre si sono affrontate oggi nel quinto turno della Coppa d'Inghilterra e Osmajic è stato schierato titolare nel Preston, mentre il tecnico del Burnley, Scott Parker, ha confermato di aver deciso di "proteggere" Hannibal escludendolo dalla squadra per la sfida.

La vicenda ha avuto dunque un seguito oggi nel prepartita, quando tutti i giocatori del Burnley sono stati visti snobbare la stretta di mano offerta da Osmajic, scambiandola invece con i suoi compagni. Il Preston peraltro poi ha vinto a sorpresa 3-0, con Osmajic che ha segnato il secondo gol dei padroni di casa al 44º minuto. L'attaccante ha festeggiato il suo gol facendo un gesto verso i tifosi del Burnley, mettendosi un dito sulle labbra per zittirli.