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L’annuncio di Infantino sull’Iran: “Parteciperà ai Mondiali e giocherà le gare negli Stati Uniti”

Nessuna esclusione, l’Iran sarà ai Mondiali come previsto e giocherà le sue partite negli Stati Uniti come confermato da Infantino prima dell’ultima amichevole.
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A cura di Ada Cotugno
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Non ci sono dubbi sulla partecipazione dell'Iran ai prossimi Mondiali. Gianni Infantino ha spento tutte le voci sul possibile ritiro della nazionale, soprattutto dopo le parole del presidente degli Stati Uniti Donald Trump che aveva accolto i giocatori senza garantire sulla loro sicurezza nel Paese. Il numero uno della FIFA ha sciolto tutti i dubbi confermando la presenza degli iraniani che disputeranno come previsto le loro partite negli stadi statunitensi e non in Messico come avevano richiesto.

Durante l'amichevole tra Iran e Costa Rica Infantino ha confermato che non ci sarà nessuna sorpresa e nessuna sostituzione. Smentita anche l'ipotesi dell'auto-esclusione nata subito dopo lo scoppio del conflitto che aveva aperto a scenari di un possibile ripescaggio che in realtà non è mai stato nei piani della FIFA.

Trump aveva scoraggiato l’arrivo dell’Iran negli Stati Uniti per le partite dei Mondiali
Trump aveva scoraggiato l’arrivo dell’Iran negli Stati Uniti per le partite dei Mondiali

Infantino conferma l'Iran ai Mondiali

Il dibattito sembra essere finito qui, davanti alle parole con Infantino che annuncia la sicura partecipazione dell'Iran alla prossima Coppa del Mondo. Il conflitto non ha cambiato nulla, anche se si era parlato di una possibile esclusione con tanto di ripescaggio per riempirlo lo slot vuoto. Invece a partire dall'11 giugno negli Stati Uniti ci sarà anche la nazionale iraniana: "L'Iran parteciperà al Mondiale, nelle sedi previste. La Nazionale iraniana prenderà parte ai Mondiali e le gare si giocheranno secondo quanto stabilito dal sorteggio".

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Il presidente della FIFA, che ha assistito alla loro ultima partita, ha confermato la presenza sottolineando che giocheranno proprio negli Stati Uniti, nonostante le ultime esternazioni di Trump che aveva messo in discussione questo aspetto. L'Iran esordierà a Los Angeles il 16 giugno contro la Nuova Zelanda, resterà in California per la seconda partita contro il Belgio e poi si sposterà a Seattle per chiudere il girone contro l'Egitto.

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