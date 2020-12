Mentre Stefano Pioli è al lavoro per preparare al meglio la sfida contro la Lazio, gara difficile che il Milan affronterà con diverse assenze, tutta la tifoseria rossonera aspetta il ritorno in campo di Zlatan Ibrahimovic: ancora fermo per un problema muscolare. La recente soffusione emorragica del muscolo soleo del polpaccio sinistro, arrivata quando sembrava smaltita la lesione al bicipite femorale accusata durante la sfida del San Paolo con il Napoli, ha però allungato i tempi del suo rientro e messo in dubbio la sua presenza anche nei match contro Benevento (domenica 3 gennaio) e Juventus (domenica 6 gennaio).

Ibra e gli interisti Amadeus e Fiorello

Ad attendere il campione svedese, secondo alcune indiscrezioni, non ci sarebbero però soltanto i tifosi del Diavolo. Come riportato dal dito Dagospia, l'attaccante del Milan potrebbe infatti fare il suo esordio in quello che da sempre è considerato uno degli eventi televisivi dell'anno in Italia: il Festival di Sanremo, in programma dal 2 al 6 marzo 2021. Le voci parlano infatti di una trattativa che sarebbe già stata avviata e destinata anche a concludersi positivamente. Se ci sarà la fumata bianca, toccherà dunque agli interisti Amadeus (che ha chiamato il figlio José in onore di Mourinho) e Fiorello tentare di arginare l'incredibile effetto mediatico della presenza di Ibrahimovic sul palco del Teatro Ariston.

Il precedente di Cristiano Ronaldo

Il mix tra musica e sport non è una novità per il festival della canzone italiana, che in passato ha già ospitato sul palco del famoso teatro sanremese diversi campioni. L'ultimo in ordine di apparizione è stato Cristiano Ronaldo. Durante l'edizione dello scorso anno, l'attaccante della Juventus seguì infatti dalla prima fila il debutto della fidanzata Georgina: presentatrice d'eccezione e partner del conduttore Amadeus insieme alla fidanzata di Valentino Rossi, Francesca Sofia Novello.