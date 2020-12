Il Milan perde ancora Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese, che sembrava pronto per ritornare in campo contro il Sassuolo dopo essersi allenato con il gruppo questa mattina, ha avvertito invece dolore al polpaccio sinistro alla fine della seduta. La risonanza ha evidenziato una soffusione emorragica nel contesto del muscolo soleo. Tra 10 giorni un nuovo esame. Ma sta di fatto che Pioli non avrà il suo bomber prima del 2021. Una brutta notizia che mette i rossoneri nella condizione di dover fare a meno del proprio bomber almeno per un altro mese. Lo svedese aveva appena recuperato dalla lesione al bicipite femorale della coscia sinistra rimediata il 22 novembre a Napoli che lo ha tenuto fermo fino ad oggi.

Poi gli allenamenti con il gruppo prima della sfida contro il Genoa e adesso in vista del Sassuolo. Ma proprio al termine della seduta, con il giocatore che sembrava non aver sentito nulla a primo impatto, è stato un dolore al polpaccio, avvertito in un secondo momento, ad aver fermato nuovamente Ibrahimovic. Lo svedese in questa stagione, nonostante l'ottimo inizio, si è dovuto fermare per tre volte: la positività al Covid-19, l'infortunio contro il Napoli e appunto lo stop adesso che mette fine al suo 2020.

Ibrahimovic di nuovo infortunato: termina il 2020 dello svedese

Tra 10 giorni, Zlatan Ibrahimovic dovrà sottoporsi a nuovi esami. Dopo il dolore al polpaccio avvertito oggi dopo l'allenamento con la squadra, la risonanza a cui si è sottoposto lo svedese, ha evidenziato una soffusione emorragica nel contesto del muscolo soleo. Un problema non di poco conto che avrà adesso bisogno di ulteriori e approfondite analisi per capire l'entità effettiva dell'infortunio.

Sta di fatto che nella peggiore delle ipotesi, Ibrahimovic resterà fermo per un altro mese. Le speranze di Pioli adesso, sono quelle di riavere in squadre lo svedese almeno per la sfida del 3 gennaio contro il Benevento o per il big match contro la Juventus nel giorno della Befana. Sta di fatto che sicuramente i rossoneri dovranno fare a meno del proprio bomber per le gare contro Sassuolo e Lazio che di fatto chiuderanno il 2020 del campionato italiano di Serie A.