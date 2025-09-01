Tutti i colpi dell’ultimo giorno di calciomercato in Serie A, da Akanji all’Inter a Rabiot al Milan

Tutte le operazioni di calciomercato delle squadre di Serie A nell’ultimo giorno di trattative: la Juve ha chiuso Zhegrova e Openda, Rabiot torna in Italia.

L'ultima giornata di calciomercato è stata piuttosto movimentata per le squadre della Serie A che si sono date da fare fino allo scoccare dell'ultimo secondo. Tra i colpi più importanti dell'ultimo giorno della sessione estiva c'è il ritorno in Serie A di Rabiot, nuovo centrocampista del Milan, Akanji che passa dal Manchester City all'Inter per prendere il posto del partente Pavard e Hojlund che comincia la sua seconda avventura in Italia indossando la maglia del Napoli.

La Juventus si è mossa invece per accogliere Zhegrova e Openda: l'attaccante belga arriva in prestito con riscatto obbligatorio a determinate condizioni, per un totale di 45 milioni, mentre il kosovaro è stato preso dal Lille per 20 milioni più 5 di bonus.

Akanji all'Inter, le cifre dell'accordo

I nerazzurri hanno ufficializzato il colpo nell'ultima giornata di mercato cambiando tutte le carte in difesa. Chivu accoglierà Akanji in prestito dal Manchester City per 2 milioni di euro, più 15 di riscatto che diventa obbligatorio in caso di vittoria dello Scudetto. Nello stesso momento l'Inter ha salutato Pavard, passato in prestito al Marsiglia.

Juve, arrivano Zhegrova e Openda

Il mercato della Juve ha subito un'accelerata proprio nell'ultima giornata dove sono stati finalizzati due acquisti. I bianconeri hanno chiuso per Zhegrova, arrivato dal Lille per 20 milioni di euro più bonus, e anche per Openda che completa l'attacco. Il belga è stato preso con la formula del prestito con riscatto obbligatorio a determinate condizioni, per un totale di 45 milioni di euro.

L'Atalanta chiude per Musah

Anche l'Atalanta si è mossa prima del gong per accogliere Musah che ha svolto le visite mediche con il club nel pomeriggio. Il centrocampista passerà alla Dea con un prestito oneroso dal valore di 4 milioni di euro più 25 milioni di diritto di riscatto.

Milan, le cifre per l'arrivo di Rabiot

Massimiliano Allegri si è fatto un ultimo regalo per la giornata conclusiva di questo calciomercato riabbracciando un vecchio pupillo della Juve. Rabiot è ritornato in Italia dopo essere stato messo fuori squadra al Marsiglia: il centrocampista ha svolto tutte le visite mentre era in ritiro con la Francia e arriva in rossonero a titolo definitivo per 10 milioni di euro.

Napoli-Hojlund, tutto fatto

Dopo giorni di trattative Hojlund ha firmato il suo contratto con il Napoli: gli azzurri lo hanno presto con un prestito oneroso da 5 milioni di euro, più 40 milioni per il riscatto che diventerà obbligatorio in caso di qualificazione alla prossima Champions League. Nel suo contratto quinquennale presente anche una clausola rescissoria da 90 milioni valida dal 2027.

Le operazioni di mercato dell'ultima giornata di trattative, tutti i colpi chiusi

