Calciomercato, news dell’ultimo giorno in diretta: Rabiot al Milan, scambio Gimenez-Dovbyk con la Roma, Zhegrova alla Juve

Milan protagonista nell'ultimo giorno di mercato, prende Rabiot dal Marsiglia: trasferimento sulla base di 10 milioni di euro bonus compresi. L'ex centrocampista della Juventus firmerà un contratto quadriennale da 5 milioni a stagione. I rossoneri cedono il terzino Jimenez al Bournemout, Musah all'Atalanta e Chukwueze al Fulham. Ultimo colpo in entrata possibile: Joe Gomez del Liverpool. La Juventus si assicura Zhegrova (al Lille vanno 20 milioni di euro tra parte fissa e bonus) e formalizza il passaggio di Nico Gonzalez all'Atletico Madrid. Il Napoli chiude il mercato con le ufficialità di Elmas e Hojlund. Inter ferma alla cessione Taremi all'Olympiacos. La Roma ha preso Tsimikas dal Liverpool, non molla Tyrique George del Chelsea mentre Dominguez del Bologna è una pista alternativa. Oggi Vardy firma con la Cremonese, l'attaccante inglese è arrivato ieri sera. Il Parma cerca il colpo grosso: prendere lo svincolato Lorenzo Insigne.