Calciomercato, news dell’ultimo giorno in diretta: Rabiot al Milan, scambio Gimenez-Dovbyk con la Roma, Zhegrova alla Juve

Le ultime notizie di calciomercato di oggi lunedì 1 settembre, ultimo giorno di trattative. Tutti gli acquisti e le cessioni di Milan, Inter, Juve, Roma, Napoli e le altre squadre di Serie A fino alla chiusura del mercato prevista per le ore 20.
Rabiot al Milan che cede Musah all'Atalanta, Zhegrova alla Juventus, le ufficialità di Elmas e Hojlund al Napoli, Taremi dall'Inter all'Olympiakos, la Roma prova a chiudere per l'esterno inglese del 2006 Tyrique George dopo l'arrivo di Tsimikas dal Liverpool. Lorenzo Insigne può tornare in Serie A da svincolato: tratta col Parma. A Cremona sognano: Vardy, protagonista della storica Premier League vinta con il Leicester di Claudio Ranieri, oggi fa le visite mediche. Sono gli aggiornamenti in tempo reale sulle operazioni da formalizzare entro le ore 20 di oggi, quando chiuderà ufficialmente la sessione estiva.
A che ora finisce oggi il calciomercato
La sessione estiva di calciomercato finisce oggi, lunedì 1 settembre. C'è tempo fino alle 20:00 per chiudere le trattative e formalizzare i contratti dei nuovi calciatori acquistati a partire dal 1° luglio scorso. Quest'anno la fase delle trattative è stata caratterizzata da una finestra temporale ulteriore (dal 1° al 10 giugno scorso), una novità rispetto al passato messa in atto su richiesta della Fifa in occasione del Mondiale per Club.
Le ultimissime notizie di calciomercato dell’ultimo giorno di trattative
Milan protagonista nell'ultimo giorno di mercato, prende Rabiot dal Marsiglia: trasferimento sulla base di 10 milioni di euro bonus compresi. L'ex centrocampista della Juventus firmerà un contratto quadriennale da 5 milioni a stagione. I rossoneri cedono il terzino Jimenez al Bournemout, Musah all'Atalanta e Chukwueze al Fulham. Ultimo colpo in entrata possibile: Joe Gomez del Liverpool. La Juventus si assicura Zhegrova (al Lille vanno 20 milioni di euro tra parte fissa e bonus) e formalizza il passaggio di Nico Gonzalez all'Atletico Madrid. Il Napoli chiude il mercato con le ufficialità di Elmas e Hojlund. Inter ferma alla cessione Taremi all'Olympiacos. La Roma ha preso Tsimikas dal Liverpool, non molla Tyrique George del Chelsea mentre Dominguez del Bologna è una pista alternativa. Oggi Vardy firma con la Cremonese, l'attaccante inglese è arrivato ieri sera. Il Parma cerca il colpo grosso: prendere lo svincolato Lorenzo Insigne.