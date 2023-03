Tutti i colori di Iglesias, il calciatore che va in campo con le unghie colorate: “Che roba è questa?” Borja Iglesias è l’attaccante del Betis impegnato in Europa League contro il Manchester United. Impossibile non notare un dettaglio: ha le unghie delle mani colorate con varie sfumature. Ma il suo non è un vezzo.

È dal 2020 che Borja Iglesias ha iniziato a colorare le unghie delle mani.

Borja Iglesias ha iniziato 3 anni a fa ad aggiungere un tocco di colore alle sue unghie. Ha cominciato con la sfumatura di nero lucido, dietro quella scelta che a molti sembrava un vezzo bizzarro c'era un fine preciso: solidarizzare con il movimento Black Live Matter, quell'onda emotiva che si è propagata dall'America in tutto il mondo dopo l'assassinio di George Floyd.

Da allora l'attaccante del Betis, che in Europa League è impegnato con il Manchester United, non ha più smesso di tingere le estremità delle dita. In Spagna non passa inosservato sia perché è tra i marcatori più temibili della Liga (10 gol) sia per quell'abitudine di andare in campo con le mani ‘truccate'.

L'attaccante iberico combatte razzismo, omofobia e qualsiasi forma di pregiudizio alla sua maniera, rompendo gli schemi, senza avere paura di giustificarsi: ecco perché, in foto e in video, appare in quel modo così originale rispetto a compagni di squadra e avversari.

Dietro il gesto del calciatore del Betis c’è una motivazione precisa.

"Che roba è questa?". Era il 2020 quando un utente su Twitter gli chiese cosa stava combinando, Iglesias gli rispose con assoluta serenità. "Non ho problemi a spiegarti – disse -. È il mio modo di sensibilizzare e combattere il razzismo e penso che funzioni anche contro l'omofobia".

Adesso le dita colorate sono una sorta di marchio di fabbrica. Azzurro cenere, bianco, oro, verde pallido, rosa sono alcune delle tonalità che spiccano sulle mani e si notano in tv quando le telecamere indugiano su quel particolare. C'è una ragione anche a quell'arcobaleno di toni, alcuni molto marcati altri pastello: la versione multicolore è il contributo a una presa di coscienza ulteriore per condannare atteggiamenti omofobici.

La punta del Betis vuol sensibilizzare l’opinione pubblica su temi importanti come i diritti civili.

"Le persone vicino a me hanno detto certe cose e ho pensato che fosse il caso di prendere posizione – ha aggiunto in un'intervista al tabloid The Sun in occasione della sfida di Europa League coi Red Devils -. Inizialmente ho dipinto le unghie di nero poi ho cambiato colore. E ora lo faccio di più perché mi piace".

Iglesias ha adottato questo metodo per mettere in risalto tematiche importanti come i diritti civili. E come anche nel calcio sia giusto che giocatori gay vivano la loro sessualità in libertà, senza doversi nascondere nel timore dei (pre)giudizi altrui. "Penso che questa sia la direzione in cui stiamo andando – ha concluso -. Abbiamo una nuova generazione che sta arrivando con una mentalità molto più aperta".