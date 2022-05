Tutta l’Inter applaude l’arbitro Valeri, Handanovic si congratula: “Bravo!”, “Grazie” Dopo la finale di Coppa Italia e la vittoria dell’Inter sulla Juventus, i giocatori dell’Inter e in particolare Samir Handanovic si sono complimentati con l’arbitro Valeri.

A cura di Marco Beltrami

Juventus-Inter, come nelle aspettative, è stata una partita molto intensa e destinata a far discutere. Alla fine a spuntarla ai supplementari è stata la squadra di Simone Inzaghi che ha vinto la Coppa Italia, lasciando dunque i bianconeri a zero tituli. Tra i protagonisti del match sicuramente anche l'arbitro Valeri che ha dovuto fare i conti con una serie di situazioni complicate in campo e in panchina. Le sue decisioni hanno provocato reazioni differenti tra i tifosi delle due squadre, lasciando molto arrabbiati quelli della compagine bianconera.

Il calcio di rigore concesso per il contatto Bonucci-Lautaro, e che ha permesso all'Inter di trovare il 2-2, ha sollevato molti dubbi in casa Juventus. Le telecamere hanno mostrato le recriminazioni del difensore bianconero, inutili per il direttore di gara che anche dopo il check del VAR è apparso irremovibile. D'altronde il numero 19 che già si era lamentato platealmente per la mancata espulsione di Brozovic prima, è apparso inconsolabile. Basti pensare che anche nel post-partita, Bonucci ha continuato a mimare la sua postura nella situazione della discordia, spiegando ai compagni di non aver colpito Lautaro.

A proposito di premiazione, molto diverso invece l'atteggiamento dei giocatori dell'Inter al momento della passerella finale dedicata alla quaterna arbitrale. Quando Valeri e i suoi collaboratori hanno ricevuto il "pasillo" dei nerazzurri, oltre agli applausi di rito c'è stata una frase urlata da Samir Handanovic all'indirizzo di Valeri. "Bravo Valeri", queste le parole dell'estremo difensore a giudicare dal labiale dirette al fischietto che dal canto suo ha risposto con un "Grazie". Niente di eclatante, ma una normale dinamica di campo, con i complimenti da parte di uno dei giocatori più rappresentativi ed esperti all'arbitro per la sua direzione di gara.

Una situazione che però è stata presa male dai tifosi della Juventus, che non hanno gradito la direzione di gara di Valeri soprattutto per il primo calcio di rigore assegnato ai nerazzurri. Quegli applausi rappresentano per loro un ulteriore pugno dello stomaco. L'ennesima conferma che il match tra la formazione milanese e quella bianconera regala sempre polemiche, prima, durante e dopo.