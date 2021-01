Il difensore del Galatasaray, Omar Elabdellaoui, è ricoverato in ospedale da alcune ore a seguito di ferite riportate agli occhi e alle mani la notte di Capodanno. Il terzino norvegese di origini marocchine è rimasto ferito da un fuoco d’artificio scoppiato tra le sue mani all’interno della propria abitazione durante i festeggiamenti per l'arrivo del 2021. Adesso il giocatore è continuamente monitorato in ospedale dove verrà sottoposto a cure e nuovi esami dato che si teme per gli occhi e per le sue mani. Non è infatti ancora chiaro se abbia perso o meno la vista, ma è questo al momento il più grande timore.

Il club turco tramite un comunicato ha però escluso che il calciatore sia in pericolo di morte: "Omar ha ricevuto i primi soccorsi dopo lo sfortunato incidente. Il danno ai suoi occhi sarà chiaro solo dopo un ulteriore esame. Adesso è pienamente cosciente e non c'è rischio di morte".

(in aggiornamento)