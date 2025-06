Tudor vuole vincere il Mondiale per Club: “È nel DNA della Juventus, siamo qui per questo”

video suggerito

A cura di Vito Lamorte

Igor Tudor ha le idee chiare su quale deve essere l'obiettivo della Juventus in questo Mondiale per Club FIFA 2025. L'allenatore bianconero, ai microfoni di DAZN, ha parlato in maniera chiara e netta: "L’emozione da parte mia e dei ragazzi c’è e penso sia normale essendo un esordio in questo torneo, ma non dobbiamo spaventarci per questo. La Juventus deve avere nel DNA il vincere, l’ambizione deve essere sempre la stessa ma vogliamo farlo in primis con umiltà".

Nei giorni scorsi la società bianconera ha prolungato il contratto all’allenatore croato, che si è legato ai bianconeri fino al 2027 con opzione anche per il 2028. Tudor percepirà un ingaggio di 2.5 milioni di euro a stagione. Una scelta, quella del club bianconero, che è cambiata totalmente dopo l'addio di Giuntoli e l'arrivo a Torino di Comolli.

Tudor non usa mezzi termini: "Vogliamo vincere"

L'allenatore croato ha parlato della competizione e degli uomini a disposizione: "Il viaggio è stato sicuramente tosto, dobbiamo adattarci al tempo il prima possibile perché mercoledì ci aspetta la prima battaglia. Sappiamo che giocheremo con le squadre migliori al mondo ma non siamo qua per partecipare: vogliamo vincere. Vlahovic è motivato e stimolato, come tutti gli altri. Anche Kostic e Rugani ci daranno una mano".

La Juventus al Mondiale per Club: il calendario delle partite

La Juventus farà il suo esordio al Mondiale per Club FIFA nella notte del 19 giugno alle ore 03:00 contro l’Al-Ain, club degli Emirati Arabi. La seconda gara dei bianconeri di Igor Tudor è in programma il 22 giugno alle 18:00 contro i marocchini del Wydad mentre per l'ultimo match del girone la Juventus affronterà il 26 giugno alle 21:00 il Manchester City di Pep Guardiola.

I primi due match dovrebbero essere più abbordabili rispetto al terzo e la Vecchia Signora potrebbe avere la possibilità di provare anche situazioni nuove in vista del prosieguo del torneo e della prossima stagione.