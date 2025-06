La Juventus conferma Tudor, ufficiale il rinnovo di contratto: tutti i dettagli del nuovo accordo

video suggerito

A cura di Ada Cotugno

Finisce qui la saga sul nuovo allenatore della Juventus che ha deciso di confermare Igor Tudor anche per le prossime stagioni. Dopo le prime indiscrezioni e i nomi circolati dopo la fine della stagione, è l'attuale allenatore a spuntarla su tutti e a ottenere la riconferma dalla nuova dirigenza che ha scelto la via della continuità anche per i prossimi campionati. I bianconeri hanno annunciato il rinnovo di contratto del croato che resterà in panchina fino al 2027 pronto per aprire un nuovo ciclo.

Alla vigilia della partenza per gli Stati Uniti per partecipare al Mondiale per Club arriva la notizia che tutti i tifosi stavano aspettando e che mette un punto fermo dal quale ripartire in vista della preparazione estiva. Tudor non allenerà soltanto per tutta la nuova competizione, ma sarà lui a guidare il club anche nei prossimi campionati come fatto dopo l'esonero di Thiago Motta a marzo.

I dettagli del rinnovo di Tudor

La corsa al nuovo allenatore si ferma qui: nonostante siano stati accostati tanti nomi alla panchina della Vecchia Signora alla fine è Tudor a tenere il posto con il rinnovo del contratto fino al 2027 e l'opzione per prolungarlo di un anno ancora. Un progetto a lungo termine per lui che sembrava destinato all'addio dopo aver raggiunto il quarto posto nell'ultimo campionato e la qualificazione alla prossima Champions League. Invece la nuova dirigenza, capitanata dal manager Comolli, ha deciso di confermarlo con un accordo a lungo termine.

La Juventus ripartirà dal suo allenatore, grande simbolo della squadra come si legge anche all'interno del comunicato, per provare a ricostruire tutto dopo lo scorso campionato che ha portato tanti dispiaceri. Tudor percepirà un ingaggio di 2.5 milioni di euro a stagione per i prossimi due anni e proverà a rilanciare i bianconeri nella lotta al titolo partendo dalla preparazione estiva e dal mercato.