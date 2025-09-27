Tudor soddisfatto della Juve dopo il pareggio con l’Atalanta: “Il bicchiere è mezzo pieno”

Igor Tudor è soddisfatto della prova della Juventus dopo il pareggio in casa per 1-1 con l’Atalanta: “Il bicchiere è mezzo pieno, abbiamo fatto una partita seria contro una squadra forte”.

Igor Tudor è soddisfatto della prestazione della Juventus dopo il pareggio in casa per 1-1 con l‘Atalanta: "Bicchiere mezzo pieno, abbiamo fatto una grande prestazione. Il primo tempo è stato uno dei migliori da quando ci sono io. Partita difficile, giusta e bella. Va bene così". I bianconeri erano andati in svantaggio in virtù del gol di Sulemana sul finire del primo tempo e nella ripresa è stato Cabal a rimettere tutto in equilbrio.

L'ex difensore del Verona è entrato in campo al posto di Bremer, che è stato sostituito per un problema fisico. Il tecnico bianconero è stato piuttosto ottimista sul centrale brasiliano: "Per me non è niente di grave". Ogni volta che il difensore fa un movimento non consono cala il gelo allo Stadium perché i tifosi non vogliono correre il rischio di perderlo per molto tempo come accaduto lo scorso anno.

Tudor: "Adzic è un ragazzo che si è meritato di partire titolare"

Tudor ha parlato anche delle condizioni di Khephren Thuram, anche lui sostituito nel secondo tempo: "Thuram ha sentito qualcosa al polpaccio e l'ho cambiato, per noi è giocatore importante. Noi abbiamo delle certezze, poi sta a me scegliere chi far giocare".

L'allenatore della Juventus ha analizzato anche la prova di Vasilije Adžić, che non è stato brillante come le altre volte che è entrato in campo e dal suo errore è partita la rete dell'Atalanta: "Adzic è un ragazzo che si è meritato di partire titolare. Il suo errore fa parte del percorso che deve fare, l'ho scelto per il tipo di partita che dovevamo giocare".

Infine Tudor ha parlato dell’attacco e delle scelte fatte in queste prime partite di campionato: "Ci sono già certezze. Io devo essere bravo a scegliere i giocatori giusti per la partita, sia dall’inizio che in corso. Devo essere bravo a farli giocare nel nostro sistema. Conceição sarà a posto per la Champions“.