video suggerito

Tudor, rinnovo automatico ma può lasciare la Juve: “Si saprà presto”. Sul Mondiale ha deciso Igor Tudor dopo la qualificazione della Juventus in Champions ha parlato del suo futuro. Si conoscerà tra pochi giorni, prima del Mondiale per Club. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Marco Beltrami

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Igor Tudor ha centrato l'obiettivo per cui era arrivato alla Juventus, ovvero la qualificazione alla Champions League. Se però da un lato per lui è scattato il rinnovo automatico fino al 2026, dall'altro il suo futuro è tutt'altro che certo, come confermano le voci sempre più insistenti su un ritorno di Conte. Dopo la vittoria di Venezia, il mister è stato stuzzicato su questo argomento e sulle sue sensazioni in merito a una permanenza, e qualcosa ha detto.

Il futuro di Tudor alla Juventus, le parole dopo Venezia

Quello che è certo è che Tudor conoscerà il suo destino a breve, prima del Mondiale per Club. Questo perché, come spiegato in conferenza stampa, l'allenatore non ha intenzione di restare alla guida della squadra in questa competizione per poi cedere il posto a un eventuale nuovo mister. Un concetto che aveva già espresso ai microfoni di Sky in modo molto chiaro: "Se penso di meritare di restare? Su quel discorso posso dire che si saprà presto, molto. Non si saprà dopo il Mondiale per Club, ma prima. Un po' di pazienza e si decide. Sono felice e contento, è bellissimo avere conquistato qualcosa".

Dalle parole di Tudor emerge comunque la soddisfazione per il lavoro svolto e la coscienza pulita, soprattutto per quanto fatto in questi pochi mesi: "Bisogna accettare questa vita dell'allenatore, ci sono risultati che ti condannano e ti dicono se sei bravo o meno. Non è facile concentrarsi sul percorso, sulla crescita, su quello che vuoi vedere dalla tua squadra, trovare il gusto o il piacere di fare questo lavoro. Se oggi non si vinceva, a me non cambiava niente, mi consideravo lo stesso l'allenatore. Questo è un lavoro su me stesso, non permetto ad altri… poi è chiaro che quando si vince si è più felici di quando si perde".

Tudor, e la clausola per l'uscita dalla Juventus

La Juventus si qualifica alla prossima Champions League e scatta il rinnovo automatico per Igor Tudor, che adesso ha un contratto fino al 30 giugno 2026 a circa 2 milioni di euro. Il club bianconero può decidere di interrompere il rapporto con l’allenatore croato pagando una clausola di uscita di circa 1 milione di euro, valida fino al 30 giugno 2025.

Tudor, che potrebbe essere liberato pagando una clausola di uscita di circa 1 milione di euro, ha spiegato che, a suo dire, questa Juve ha bisogno di due-tre innesti per diventare più competitiva. Queste valutazioni però ovviamente devono aspettare, perché sono legate alla panchina: "Ci vedremo presto e si deciderà presto, eravamo tutti focalizzati su questo finale, sulle partite. Non devo neanche parlarne per una questione di concentrazione, ora c’è il Mondiale ma si risolve tutto prima. Non sarebbe una buona idea andare là senza aver preso decisioni, non sarebbe giusto né per il club né per me. Si farà una scelta prima, cosa giustissima".