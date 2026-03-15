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Tudor perde la pazienza e lascia l’intervista dopo la partita: “Che razza di domanda è questa?”

Tudor stronca improvvisamente l’intervista dopo il pareggio del Tottenham in casa del Liverpool: il giornalista gli ha ripetuto sempre la stessa domanda.
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A cura di Ada Cotugno
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Neanche il pareggio in extremis ottenuto con il Liverpool permette a Igor Tudor di avere qualche attimo di respiro. Alla quinta partita da allenatore del Tottenham ha raccolto il suo primo punto dopo quattro sconfitte tra campionato e Champions League: ha strappato un 1-1 ad Anfield, eppure tutti i discorsi ruotano ancora attorno al sui futuro e alla possibilità concreta che la squadra retroceda alla fine di questa stagione.

L'intervista con SkySport si è accesa particolarmente quando il giornalista gli ha chiesto insistentemente del suo futuro, mandandolo ai matti in pochi minuti. L'ex Juve ha perso immediatamente la pazienza e ha messo la mano sulla spalla dell'inviato nel tentativo di calmarsi, ma davanti alla ripetizione della stessa domanda è andato via.

Tudor abbandona l'intervista

A un certo punto l'allenatore del Tottenham è andato via infastidito, non prima di aver litigato con il giornalista che più volte gli ha chiesto chiarimenti sul suo futuro. Ha perso quattro partite consecutive prima di portare a casa il primo risultato utile, il pareggio contro il Liverpool per 1-1 arrivato al 90′: secondo il giornalista è un segnale di speranza per uscire da una situazione difficile e trovare la conferma, ma Tudor ha interrotto la considerazione poggiandogli una mano sulla spalla.

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Il tema centrale della discussione era sempre il suo futuro ma il croato non ha ceduto: "Questa non è una domanda per me, sono l'allenatore. Devi chiedere a me come giochiamo". Nonostante questo l'intervistatore ha continuato ponendogli una domanda sul futuro e a questo punto Tudor si è infuriato: "Cosa pensi che risponderò adesso? Cosa speri che risponderò? Che razza di domande sono?". Poi ha chiesto se avessero finito e ha lasciato l'intervista visibilmente alterato e con la pazienza fortemente provata.

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