Tudor gelato da Comolli alla Continassa: l’esonero poco prima di iniziare gli allenamenti con la Juve

Comolli ha comunicato a Tudor il suo esonero questa mattina. L’ormai ex allenatore della Juventus era pronto per iniziare gli allenamenti alla Continassa convinto di avere un’altra opportunità.

La Juventus ha voltato pagina subito dopo la sconfitta contro la Lazio. Il gol di Basic ha convinto la dirigenza bianconera a cambiare guida tecnica dopo 3 ko consecutivi contro Como, Real Madrid e appunto la squadra di Sarri. Igor Tudor è stato sollevato dall'incarico ufficialmente questa mattina quando con un comunicato ufficiale la Vecchia Signora ha reso nota a tutti la propria decisione. A Tudor era stata rinnovata la fiducia poco prima dell'inizio della sfida dell'Olimpico con Modesto che aveva ribadito la posizione del tecnico croato.

E invece il post Lazio ha convinto tutti a dare una scossa all'ambiente subito per non rischiare di perdere ulteriori punti per strada. Secondo quanto riferisce il giornalista Gianluca Di Marzio su Sky, la situazione non era ancora chiara a Tudor il quale si era presentato puntualissimo questa mattina alla Continassa per svolgere gli allenamenti con la Juventus. Poi la comunicazione di Comolli che di fatto l'ha sollevato dall'incarico.

Comolli e Tudor durante il Mondiale per Club.

Tudor si era dunque presentato questo mattina al centro sportivo della Juventus pronto a preparare la partita di mercoledì contro l'Udinese nel turno infrasettimanale. L'allenatore croato pensava di preparare la partita convinto di poter avere un'altra possibilità ma intorno alle 9:30/9:40 Comolli gli ha comunicato la decisione presa. Tudor evidentemente non pensava che la Juve potesse pensare di accelerare il suo esonero a due giorni da una partita, ma magari aspettando la prossima pausa nazionali. E invece proprio questa fretta avrebbe sorpreso tutti.

Tudor con Comolli e Modesto.

Secondo l'edizione odierna di Tuttosport inoltre viene sottolineato come nello spogliatoio della Juventus all'Olimpico poco dopo il triplice fischio della sfida contro la Lazio ci sarebbe stato un durissimo scontro tra Tudor e la squadra. L'ex allenatore bianconero avrebbe accusato i giocatori di scarso impegno ed è proprio lì che forse anche il gruppo ha capito che il suo tempo alla Juve era finito. Una decisione improvvisa dato che di fatto non c'era un allenatore pronto per la panchina bianconera affidata ad interim a Brambilla per la sfida con l'Udinese.