Tudor feroce, difende la sua Juventus: “Calendario da pazzi, con un altro sorteggio saremo primi”

Alla vigilia di Real Madrid-Juventus, Igor Tudor nella conferenza stampa pre gara ha accusato la malasorte se i bianconeri oggi si ritrovano in difficoltà: “Serve onestà intellettuale per analizzare le situazioni… io vedo Borussia, Villarreal e Real. Poi Inter, Atalanta e Milan. E senza gli errori di Verona…”

Igor Tudor non ci sta e alla vigilia del match di Champions League che vedrà la Juventus sfidare il Real Madrid in trasferta, tuona in sala stampa di fronte ad una situazione a suo modo di vedere praticamente insostenibile. Figlia di un calendario che il tecnico bianconero attacca apertamente, reale e principale avversario, più forte di ogni altro e determinante per l'attuale difficoltà: "Un calendario da pazzi, con un altro sorteggio e senza gli errori di Verona, a quest'ora eravamo primi".

Tudor punta il dito: "Calendario da pazzi, serve onestà intellettuale ad analizzare le situazioni"

Igor Tudor dunque, ha puntato il dito indice sulla malasorte, che ha deciso per una programmazione che sta mettendo in seria difficoltà la Juventus. Al di là delle critiche per i colpi a vuoto in campionato, culminati con il primo KO in Serie A nella trasferta di Como, il tecnico bianconero vede un avversario laddove nessuno guarda, nel calendario e ne spiega il motivo: "Le partite? Son quelle che sono e vediamo questa pazzia di calendario. Io vedo tre gare di Champions League con Borussia, Villarreal e Real. Poi leggo quelle in campionato: Inter, Atalanta e Milan. Serve onestà intellettuale per analizzare la situazione… e con tre o quattro pareggi di fila nasce la frustrazione dei tifosi".

Tudor e il calendario: "Con un altro sorteggio e senza gli errori di Verona…"

Un'analisi su cui Tudor insiste provando a vedere il bicchiere mezzo pieno in un momento delicatissimo: "Con un altro sorteggio a quest'ora saremmo primi. Ve lo assicuro al 100%, perché io analizzo sempre la situazione e le prestazioni. In alcune abbiamo fatto qualche grande partita, poi gara dopo gara arriva la fatica… Contro l'Inter c'è stata una grande prestazione, con l'Atalanta siamo stati meglio noi, a Verona nessuno mi dà un rigore e l'espulsione… e infine col Milan prendiamo un punto. Anche gli errori di Verona hanno pesato alla fine".

Tudor e la Juve contro il Real Madrid: "Dovremo essere feroci e umili"

Un'analisi che vuole dare una scossa all'ambiente di fronte alla sfida titanica contro il Real Madrid di mercoledì sera: "Dobbiamo essere feroci e umili" ha poi detto Tudor proiettandosi in Champions League dove sono vietati ulteriori passi falsi. "Loro sono una squadra di campioni e io voglio da parte dei miei giocatori una prestazione col coraggio di fargli male. Mbappé il pericolo maggiore? Sì. E' fondamentale per loro, ma non possiamo concentrarci su di lui".