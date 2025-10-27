Tripletta spettacolare di Florenzi in Kings Cup: tre gol in 20 minuti e assist a Moscardelli

L'esordio in Kings Cup di Alessandro Florenzi non è stato dei migliori, ma gli è bastato pochissimo per prendere confidenza con il nuovo sport e far valere tutto il suo talento. L'ex giocatore del Milan ha annunciato il ritiro dalle scene alla fine di agosto e ha continuato l'attività nel nuovo gioco creato da Piqué che ora spopola anche in Italia. Nell'ultima partita del suo BigBro ha segnato una straordinaria tripletta in appena 20 minuti e ha servito l'assist per un altro dei protagonisti del nostro calcio, Davide Moscardelli.

La tripletta di Florenzi in Kings Cup

La prima partita è solo un ricordo lontano perché adesso l'ex terzino di Roma e Milan riesce a giocare bene anche in Kings Cup e a divertirsi con i numeri che solo lui sa fare. Nella partita contro l'Alpak FC il suo BigBro ha vinto per 5-2 con una tripletta proprio di Florenzi, arrivata in meno di 20 minuti e in modo spettacolare. Prima però ha servito il passaggio decisivo a Moscardelli che gioca proprio in squadra con lui. Curiosamente sulla maglia, oltre al numero 24, non ha il suo nome ma la scritta Spizzi, un soprannome che lo accompagna da sempre.

Ma sono stati i tre gol a regalargli il titolo di migliore in campo, un riconoscimento importante per lui che meno di una settimana fa aveva commesso l'errore decisivo negli shootout. Grazie a lui la squadra è passata al primo posto in classifica e si può fregiare anche di uno dei gol più belli segnati in questa competizione: l'ultima delle tre reti di Florenzi è un pallonetto da oltre metà campo che a tanti tifosi della Roma ha ricordato il celebre gol segnato in Champions League contro il Barcellona nel 2015, rimasto negli annali della competizione. A chiudere il 5-2 dei BigBro è il rigore presidenziale calciato da Moonryde, ciliegina sulla torta per il primo posto in classifica nella Kings Cup.