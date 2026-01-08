Trepy fa gol all’esordio in Serie A e regala il pareggio al Cagliari, la Cremonese s’illude: finisce 2-2

Trepy segna all’esordio in Serie A e regala il pareggio al Cagliari nei minuti di recupero, la Cremonese s’illude con Johnesen e Vardy ma viene ripresa: allo Zini finisce 2-2.

Trepy segna all'esordio in Serie A e regala il pareggio al Cagliari nei minuti di recupero, la Cremonese s'illude con Johnesen e Vardy ma viene ripresa: allo stadio Giovanni Zini finisce 2-2.

Partita interessante tra le squadre di Davide Nicola e Fabio Pisacane, che chiudono il girone d'andata rispettivamente a 22 punti e 19.

La Cremonese scappa, il Cagliari la riprende nel finale

La Cremo è partita molto forte e sfruttando gli errori della difesa sarda ha trovato il gol in due occasioni nella prima mezz'ora: prima è Johnsen a battere Caprile, dopo un errore di Mina; e poi ci pensa Vardy a portare i grigiorossi sul 2-0.

Con il passare dei minuti il Cagliari piano piano ha guadagnato campo e all'inizio delle ripresa è Adopo a riaprire i giochi.

Chi è Yael Trepy, in gol all'esordio in Serie A con il Cagliari

Nel finale è arrivata la prima rete in Serie A per Yael Trepy, protagonista del pareggio del Cagliari contro la Cremonese: è il suo tiro di sinistro che fissa il risultato e regala un punto prezioso ai rossoblù.

Pisacane ha puntato su di lui al posto di Zappa per dare maggiore spinta offensiva e il giovane francese, classe 2006, lo ha ripagato immediatamente la fiducia. Abituato a segnare con continuità in Primavera, dove ha messo a segno 5 gol nelle ultime 4 gare, Trepy trova ora anche la gioia del primo centro nella massima serie, pesantissimo per la sua squadra.

Cremonese-Cagliari, il tabellino

GOL: 4′ Johnsen (C), 28′ Vardy (C), 50′ Adopo (CA), 87′ Trepy (CA)

CREMONESE (3-4-3): Audero; Bianchetti, Baschirotto, Terracciano; Floriani, Payero (90′ + 1′ Grassi), Bondo (60′ Zerbin), Pezzella (60′ Vandeputte); Johnsen (60′ Barbieri), Vardy (90′ + 1′ Sanabria), Bonazzoli. A disposizione: Silvestri, Nava, Valoti, Moumbagna, Vazquez, Ceccherini, Faye, Folino, Lordkipanidze. Allenatore: Davide Nicola

CAGLIARI (3-4-3): Caprile; Mina (46′ Esposito), Luperto, Rodriguez; Adopo, Prati (55′ Mazzitelli), Palestra, Zappa (83′ Trepy); Gaetano (64′ Kilicsoy), Luvumbo (55′ Obert); Borrelli. A disposizione: Sherri, Ciocci, Idrissi, Di Pardo, Cavuoti, Pintus, Liteta, Pavoletti. Allenatore: Fabio Pisacane.

LA SQUADRA ARBITRALE

ARBITRO: Kevin Bonacina della sezione di Bergamo