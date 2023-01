Tre parate in pochi secondi, il portiere sembra Superman ma c’è chi lo sminuisce: “Ha fatto il suo” Durante il replay di FA Cup Forest Green-Birmingham il portiere Neil Etheridge ha compiuto tre parate nella stessa azione. Sembrava Superman, ma quel triplice intervento non ha convinto tutti ed è stato sminuito da Roy Keane.

A cura di Alessio Morra

La FA Cup regala sempre storie meravigliose, e anche nell'edizione 2022-2023 è così e sarà così. Considerato che il Chelsea è già fuori, così come il Newcastle, e il tabellone propone un Manchester City-Arsenal nei sedicesimi di finale. Ciò significa che ci sarà potenzialmente, e forse pure all'atto pratico, la possibilità di vedere squadre di categorie inferiori molto avanti nel torneo. Squadre e calciatori pronti a esaltarsi su palcoscenici alternativi, non per forza come Old Trafford o Wembley. Questa settimana si sono disputati i replay dei trentaduesimi e in un incontro si è vista la parata più bella di questo torneo. Perché non è una parata, ma è una triplice parata. Un intervento portentoso, che però non ha convinto tutti.

Il replay più interessante era Wolverhampton-Liverpool, con i Reds che sono riusciti a riscattarsi imponendosi 1-0. Al ‘The New Lawn' invece si è disputata la partita tra Forest Green, squadra di League One (la Serie C inglese) e il Birmingham, che ha avuto un recente passato di livello ma che da qualche anno è fermo in Championship. Il Birmingham si è imposto per 2-1 ed ha superato il turno e lo ha fatto grazie al proprio portiere Neil Etheridge che a un certo punto è sembrato tutto assieme Zoff e Buffon, tanto da essere ribattezzato (solo per quella tripla parata) Superman.

Etherdige è un portiere nato nel 1990, padre inglese e madre delle Filippine, e con questa nazionale gioca a livello internazionale. Ha disputato pure la Premier League con il Cardiff, dal 2020 è al Birmingham e contro il Forest Green è stato un portento. Nella stessa azione ha effettuato tre parate. Pazzesco. La prima conclusione è da lontano, il portiere vola e respinge. Da due passi un calciatore del Forest ci prova, la porta è spalancata, segnare sembra facile, ma Etheridge ha un guizzo, vola e respinge. Un vero miracolo, poi para ancora.

Tre interventi in pochi secondi. Certo gli ultimi due tiratori non sono stati fenomenali, ma le parate restano. I titoli e gli applausi sono tutti per lui. Ne hanno parlato in tanti, ma non tutti hanno deciso di omaggiarlo. Perché il sempre polemico Roy Keane ha sminuito Etheridge e in TV ha detto: "Questo è il suo lavoro! Penso che siano parate standard. Per questo indossa i guanti! Questo è il suo lavoro, onestamente è piuttosto semplice".

Nemmeno quando si compie la tripla parata della competizione (e forse di tutta l'annata inglese) si possono avere consensi tout court. Non se ne avrà a male il portiere. Perché Keane è solitamente tagliente con tutti e perché Etheridge con quelle tre parate è stato decisivo e la prossima settimana proverà a portare la squadra agli ottavi, nella sfida con il Blackburn.