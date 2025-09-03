Tre calciatori licenziati per una foto con Elisa Sanchez, la pornostar che sogna di diventare arbitro

Scandalo in Brasile dove tre giovani under17 sono stati licenziati dal proprio club dopo aver pubblicato sui social un loro selfie in compagnia di una donna. Si tratta di una famosa pornostar, Elisa Sanchez che ha già fatto discutere per voler coronare il proprio sogno, arbitrare: “Mi sono iscritta al corso, ma temo i pregiudizi e non so se tifosi e giocatori mi rispetterebbero…”

Scandalo nel calcio brasiliano, dove tre giovanissimi calciatori dell'Atlético Clube Goianiense sono stati licenziati in tronco dalla propria società dopo aver condiviso sui social una foto scattata in aeroporto con Elisa Sanchez, una famosa attrice di film per adulti e prossima a trasformare il suo ultimo sogno in realtà: diventare un arbitro di calcio. I tre giocatori, tutti minorenni, giocavano nella squadra Under 17 dell'Atlético-GO e si sono ritrovati improvvisamente senza più un contratto.

La foto che è costata il contratto ai tre giocatori brasiliani under 17 dell'Atletico-GO

La spiegazione del club: "Licenziati per indisciplina e scarso rendimento"

I dirigenti dell'Atlético-GO, hanno negato che la scelta di separarsi improvvisamente e contemporaneamente dai tre giocatori della squadra giovanile siano dovute alla foto pubblica con l'attrice: "È stata una scelta che è maturata per altri motivi" hanno spiegato a a ‘Globo Sporte', "una scelta dovuta alla loro indisciplina e alla scarsa prestazione durante le partite". Difficile però credere alle parole dei responsabili dell'Atletico, per cui la rescissione istantanea e cumulativa del contratto sia arrivata "in base a criteri di rendimento tecnico". Il club brasiliano ha spiegato che oltre ai tre giovani ritratti nella foto incriminata, sono stati svincolati altri tre giocatori della squadra Under 17, che si trova attualmente in difficoltà nel campionato di categoria, nella zona retrocessione dell'Under 17 Brasileirao con soli 3 punti in 16 partite.

Chi è Elisa Sanchez la pornostar che sogna di arbitrare: "L'unica cosa che mi ferma è il pregiudizio"

Elisa Sanchez, è un volto molto conosciuto in Sudamerica, per la sua attività da pornostar, e ultimamente ha fatto molto discutere la sua volontà di entrare nel mondo del calcio dove avrebbe l'intenzione di intraprendere la carriera di arbitro: "L'unica cosa che mi trattiene oggi è il pregiudizio…" ha recentemente spiegato ai media brasiliani che l'hanno contattata sull'argomento. "È sempre stato il mio sogno d'infanzia, ma la vita me l'ha fatto dimenticare" ha spiegato Sanchez. "Confesso che a volte mi chiedo se i giocatori e i tifosi mi rispetterebbero. Sono una donna e una pornostar, quindi devo essere preparata a tutto; ma sono comunque molto emozionata".

"Ho deciso che quest'anno mi sarei iscritta e avrei finalmente iniziato il corso per diventare un arbitro di calcio". Impegno preso visto che risulta iscritta regolarmente alla Federazione calcistica dello Stato di Rio de Janeiro (FERJ).