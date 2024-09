video suggerito

Trasforma un contrasto in un gol capolavoro: Tommy Tonks non vuol sentir parlare di fortuna Il gol segnato da Tonks ha fatto il giro del mondo. Una conclusione pazzesca che sembrava casuale, ma non per il calciatore che ha dichiarato di aver cercato fortemente la rete.

A cura di Marco Beltrami

Entrare a 10′ dal termine di un match molto tirato e sbloccare il risultato con un gol eccezionale nel recupero. Tommy Tonks, ha deciso la sfida tra il Braintree e il suo Tamworth, valido per il campionato di National League una delle serie minori del campionato inglese. E lo ha fatto in una maniera inaspettata.

Il pazzesco gol di Tommy Tonks, conclusione assurda dalla distanza

Questo centrocampista gettato nella mischia nei minuti finali per garantire sostanza al reparto mediano degli ospiti, si è subito concesso anima e corpo alla causa. Ecco allora che nel recupero in occasione di una situazione di gioco confusa, con un batti e ribatti, Tonks ha provato a risolvere tutto con un intervento deciso. Andato a contrasto con un avversario il giocatore ha deciso di calciare il pallone fortissimo. E qui ecco il colpo di scena, con una traiettoria assolutamente perfetta che si è insaccata alle spalle dell'estremo difensore brasiliano dei rossoblu.

La dedica speciale di Tommy Tonks

Una rete pazzesca che ha avuto un peso enorme in quello che era uno scontro diretto. Prima vittoria esterna della stagione per il Tamworth che ha fatto un bel balzo in classifica, allungando sulla zona retrocessione ora distante quattro lunghezze. Festa grande per Tommy che si è scatenato in campo e poi ha avuto una dedica speciale a fine match: "Ho perso mio nonno sette settimane fa. Mi seguiva ovunque con il suo gilet bianco nelle notti gelide allo stadio".

In realtà è sembrato evidente che la conclusione in porta sia stata casuale, ma il giocatore ha smentito chi ha pensato che il suo fosse un tentativo di allontanare la sfera. Niente fortuna dunque secondo Tonks ma la volontà chiara di cercare la porta. A prescindere da questo, quello che è certo è che quello del centrocampista è uno dei gol più belli e strani della stagione.