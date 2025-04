video suggerito

Trapani fuori dai playoff, il presidente esplode: "Vergogna, ora due allenamenti al giorno fino a giugno" Il Trapani non è riuscito ad accedere ai playoff di Serie C e così il presidente del club siciliano esplode con un post sui social: "Vergogna, come promesso ora si alleneranno per due volte al giorno sino a giugno, lunedì esclusi".

A cura di Fabrizio Rinelli

Il Trapani non è riuscito ad entrare nei playoff di Serie C. Il club siciliano ha perso l'ultimo turno di campionato contro la Casertana che con questi tre punti ha raggiunto la salvezza. Il risultato finale e il mancato accesso agli spareggi per la promozione in Serie B ha fatto infuriare il presidente del club siciliano, Valerio Antonini, il quale ha manifestato tutta la propria rabbia attraverso un durissimo post su X in cui si è letteralmente sfogato. Una sola parola per sintetizzare il sentimento che aleggia oggi nell’ambiente granata: vergogna. È il termine scritto subito dal presidente.

Non si aspettava questo epilogo specie dopo i proclami di inizio stagione in cui in tanti davano il Trapani tra le favorite. "Una sola parola…VERGOGNA; Dispiace per chi ci ha creduto oltre al sottoscritto e per quei pochi giocatori che hanno lottato sino alla morte insieme a Sasà. Il resto sono l'emblema della stagione. Irrispettosi di tutto e tutti". Nonostante i dieci punti tolti per le esclusioni di Turris e Taranto e i risultati negativi raccolti, con il ritorno di mister Aronica in panchina il Trapaniaveva ritrovato la strada giusta ma i playoff non sono arrivati.

Il presidente ha espresso tutto il proprio disappunto per quanto visto in campo annunciando che la squadra continuerà ad allenarsi fino a giugno, con doppie sedute giornaliere, eccetto il lunedì. "Complimenti ai giocatori ed allo staff della Casertana che hanno vinto meritatamente ed hanno dimostrato ai loro avversari cosa significa attaccamento alla maglia e voglia di lottare per l'obiettivo – ha scritto nel suo post -. Ripartiremo consapevoli che certe facce non le vogliamo più neanche sentire nominare e che l'anno prossimo andremo prima sugli uomini e poi sulle qualità".

Il presidente farà allenare la squadra fino a giugno 2 volte al giorno

Parole durissime nei confronti di calciatori che a suo dire non hanno onorato la maglia e non hanno espresso il proprio valore. E come promesso a metà marzo, nel caso in cui non fossero stati raggiunti i playoff la squadra avrebbe continuato ad allenarsi: "Ora intanto li prepareremo bene per il prossimo anno (in riferimento ai giocatori che resteranno ndr) facendoli allenare come promesso per 2 volte al giorno sino a giugno, lunedì esclusi. Almeno chi ancora sarà con noi il prossimo anno avrà una brillante preparazione atletica".