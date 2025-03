video suggerito

Tragedia nello stadio dove si stava per allenare il Brasile: operaio fulminato da una scossa elettrica Pochi istanti prima dell'ingresso in campo del Brasile allo Stadio Mané Garrincha, un operaio è morto fulminato a seguito di una scossa elettrica mentre era impegnato in alcune manovre di montaggio. Malgrado la tragedia la Seleçao ha svolto comunque la seduta di allenamento, posticipandola di un paio d'ore.

A cura di Alessio Pediglieri

Una seduta d'allenamento rinviata di oltre un'ora a causa di una tragedia avvenuta nello stadio, il Mané Garrincha, in cui il Brasile stava per scendere in campo, in vista del prossimo match contro l'Argentina per le qualificazioni ai Mondiali 2026. Qualche istante prima dell'entrata dei giocatori della Seleçao, un operaio che stava allestendo un palco è stato fulminato da una scossa elettrica. Vani tutti i tentativi per salvarlo, da parte dello staff medico intervenuto immediatamente.

La tragedia pochi istanti prima dell'ingresso in campo del Brasile

Mentre si apprestava ad un seduta d'allenamento in vista della partita contro l'Argentina im programma il prossimo 26 marzo, decisiva per le qualificazioni mondiali, la nazionale brasiliana è stata colpita da vicino da una tragedia. La squadra guidata da Dorival Júnior era pronta a iniziare una degli ultime sedute allo stadio Mané Garrincha, prima di partire per la trasferta, dove un operaio che stava allestendo il palco, è morto dopo essere stato colpito da una scossa elettrica. Diversi organi di informazione del Paese hanno riferito che l'incidente è avvenuto solamente pochi minuti prima che la squadra entrasse in campo per completare il ritiro nella capitale brasiliana. Al momento dell'incidente, l'operaio, impegnato in lavori di montaggio, ha ricevuto prontamente assistenza medica tuttavia la rianimazione non è stata efficace e alla fine è spirato, nonostante il massaggio cardiopolmonare.

I soccorritori: "Dopo un'ora di rianimazione è stato dichiarato morto"

"Una volta giunti sulla scena, il team di pronto intervento ha trovato l'uomo 32 anni, privo di sensi a terra dopo aver subito una scossa elettrica" ha spiegato in un rapporto il Dipartimento dei vigili del fuoco chiamati sul luogo dell'incidente. "Dopo la valutazione dei nostri soccorritori, si è stabilito che era in arresto cardiaco e i militari hanno immediatamente avviato i protocolli di rianimazione. Tuttavia, dopo circa un'ora di manovre di recupero, la vittima non ha risposto ed è stata dichiarata morta dal medico di soccorso. Le circostanze dell'incidente sono ancora sconosciute".

Il Brasile si è allenato malgrado la tragedia

A seguito di questo tragico incidente, gli allenamenti del Brasile sono stati prima sospesi e poi posticipati con un ritardo di oltre un'ora. La Seleçaò nonostante tutto non ha voluto rinunciare alla seduta che è una delle ultime allo stadio Mané Garrincha. Poi partiranno per Buenos Aires per giocarsi a una delle partite più emozionanti delle qualificazioni sudamericane.