Tragedia in Brasile, a 26 anni è morto Gabriel Popó: lo hanno trovato esanime prima di una partita Lutto nel calcio brasiliano: è morto a 26 anni Gabriel Popó, centrocampista del XV de Jaú (Paulista Segunda Divisão). I compagni lo hanno trovato esanime prima di una partita: nonostante le immediate cure non ce l'ha fatta.

A cura di Vito Lamorte

Il mondo del calcio brasiliano è in lutto per la morte di Gabriel Protasio Gomes, noto come Gabriel Popó, all'età di 26 anni. Il centrocampista del XV de Jaú è stato ricoverato d'urgenza domenica 16 febbraio dopo essere stato trovato privo di sensi da uno dei suoi compagni di squadra nel ritiro, mentre la squadra si stava preparando per la colazione prima di una partita della Serie A3 del Campeonato Paulista: nonostante le immediate cure mediche e il trasporto d'urgenza all'ospedale Santa Casa de Jaú, il calciatore non ce l'ha fatta. Le circostanze esatte della morte sono ancora in fase di accertamento e si attende un rapporto ufficiale che ne stabilisca la causa .

Popó non era stato convocato per la gara, ma aveva deciso di stare vicino alla squadra ed era andato in ritiro con i compagni: secondo le prime informazioni riportate dai media brasiliani, il calciatore è stato trovato privo di sensi da uno dei suoi compagni di squadra e a nulla sono valsi gli interventi dello staff medico e il trasporto in ospedale.

È morto Gabriel Popó, aveva 26 anni: tragedia in Brasile

Il club XV de Jaú, profondamente commosso, ha emesso un comunicato ufficiale annullando la partita contro l'Uniao Suzano in segno di lutto: “Con immenso dolore e tristezza, annunciamo la morte dell’atleta Gabriel Protasio , noto come Popó. Il giocatore è stato curato presso la sua struttura e trasferito rapidamente a Santa Casa de Jaú. La causa del decesso è in fase di accertamento e sarà confermata una volta emesso il rapporto dell'organismo responsabile"

Il comunicato esprime anche solidarietà ai familiari dell'atleta: "In questo momento di dolore, esprimiamo la nostra solidarietà alla famiglia, ai soci del club, agli amici e ai colleghi di Gabriel Popó. Che la sua memoria sia onorata e che possiamo trovare la forza di affrontare questa perdita irreparabile".

Anche la Federazione calcistica di San Paolo ha espresso profondo rammarico per la morte di Gabriel Popò, esprimendo il proprio cordoglio al club e alla famiglia.

La scomparsa improvvisa del calciatore ha scatenato un'ondata di tributi e grande commozione da parte di molti club e tifosi brasiliani.