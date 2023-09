Tragedia a Panama, ucciso in una sparatoria un calciatore della nazionale: aveva 26 anni Un giocatore della nazionale di Panama è stato ucciso a colpi di arma da fuoco: aveva 26 anni e non è ancora chiaro se l’obiettivo fosse lui o qualcuno in sua compagnia.

A cura di Vito Lamorte

Terribile tragedia a Panama. Un giocatore della nazionale è stato ucciso a colpi di arma da fuoco nella città di Colón: si tratta di Gilberto Hernández, difensore di 26 anni del Club Atletico Independiente, che è stato colpito a morte da un gruppo di uomini ma non è ancora chiaro dire se fosse lui l’obiettivo dei killer oppure qualcuna delle persone in compagnia del calciatore.

Altri setti sono rimasti feriti nell'attacco e, in base a quanto riportato dalla stampa locale, gli assassini sono arrivati a bordo di un taxi: sono scesi e hanno aperto il fuoco contro il gruppo di persone che stazionava alla Calle 5 di Avenida Herrera.

C'è stato un aumento degli omicidi a Colón negli ultimi mesi a causa di una guerra tra due bande rivali per il controllo del traffico di droga: quest'anno nella città situata vicino all'ingresso atlantico del Canale sono state uccise più di 50 persone e l'escalation di violenza non sembra destinata a fermarsi.

Nelle scorse ore un uomo conosciuto come "Chekiro" è stato arrestato per l'omicidio e la polizia locale sta lavorando per rintracciare i suoi complici.

Anche la federazione calcistica di Panama ha voluto esprimere il suo cordoglio alla famiglia di Hernandez per la morte: "La Federcalcio panamense si rammarica della scomparsa di Gilberto Hernández, giocatore del Club Atlético Independiente della nazionale di Panama. La FEPAFUT porge le sue condoglianze alla sua famiglia e ai suoi cari, nonché all'intera famiglia del CAI e del calcio panamense. Riposi in pace".

Il club in cui giocava, il Club Atletico Independiente, ha pubblicato sui suoi profili social un tributo al giocatore scomparso: "Pace alla sua anima. Vola alto bicampeon".

Il padre del calciatore ha lanciato un appello ai giovani della città e ha chiesto di "fermare la violenza", chiedendo alle autorità affinché di avviare "progetti per salvare i giovani da questa brutta situazione che sta vivendo il paese".