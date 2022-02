Totti può tornare alla Roma: i rapporti con i Friedkin e la nuova società, i futuri scenari Le strade di Francesco Totti e della Roma potrebbero presto rincontrarsi: i rapporti con i Friedkin sono molto più frequenti e la prossima estate potrebbero aprirsi nuovi scenari.

A cura di Vito Lamorte

Se leggi Francesco Totti, pensi Roma. E viceversa. È sempre stato così e sempre lo sarà. L'ex capitano giallorosso sta vivendo un momento molto particolare a livello personale ma l'amore per la sua squadra non è mai tramontato: nel 2022 si è visto spesso allo stadio Olimpico per le gare della squadra di José Mourinho e anche in occasione del pareggio contro il Verona era in tribuna insieme a Daniele De Rossi.

Sul Pupone ci sono sempre state tante voci in merito al suo ritorno in società ma lui ha sempre detto che vuole concentrarsi sullo sviluppo della CT10 Management. Chiaramente, però, una cosa non esclude l'altra e le indiscrezioni che ha rivelato La Gazzetta dello Sport nelle scorse ore vanno proprio in questo senso: Totti potrebbe tornare a far parte della "sua" Roma dalla prossima estate, se dovesse arrivare l'offerta giusta da parte dei Friedkin,

I rapporti con il club sono molto più frequenti e molto migliorati rispetto al recente passato e il desiderio di tornare a respirare tutti i giorni l'ambiente giallorosso sembra essere tornato forte nella testa dell'ex capitano.

All'inizio dell'estate del 2019 si era consumata la tremenda rottura tra Totti e la Roma con quella conferenza in cui l'ex capitano e simbolo della Magica non risparmiò nessuno della vecchia dirigenza ma i rapporti di Francesco con l’attuale management sembrano essere molto buoni: con i Friedkin e Tiago Pinto le relazioni sono cordiali e con Mourinho c’è una stima reciproca.

Al momento non ci sono né conferme né smentite in merito a questa indiscrezione ma più volte si è paventato il ritorno di Francesco Totti e puntualmente non si è verificato. Lo stadio Olimpico lo acclama ogni volta che siede in tribuna e avere una figura del genere in società sicuramente darebbe lustro e spessore al nuovo corso giallorosso ma c'è sempre da stabilire il ruolo: l'ex numero 10 non vuole essere solo un uomo di rappresentanza ma ha più volte specificato che gli piacerebbe un ruolo operativa.

Nei prossimi mesi capiremo se davvero Francesco Totti potrà tornare ad essere parte della storia della Roma oppure se proseguirà per la sua strada.