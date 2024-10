video suggerito

Totti è serissimo sul clamoroso ritorno in Serie A: “Ci sono 1-2 squadre, la testa ha già deciso” Francesco Totti rilancia la sua decisione di voler tornare a giocare in Serie A. L’ex capitano della Roma è serissimo: “Ci sono 1-2 squadre, la testa ha già deciso”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

37 CONDIVISIONI condividi chiudi

Francesco Totti rilancia la clamorosa sfida di tornare a giocare a calcio otto anni dopo quell'emozionante e durissimo addio allo stadio Olimpico di Roma dopo il match col Genoa. Il Pupone aveva già fatto sapere le proprie intenzioni qualche giorno fa e ora torna a parlarne in occasione della tappa di Miami dell’EA7 World Legends Padel Tour. Qui l'ex numero 10 e capitano giallorosso ha spiegato come questa sia una possibilità seria, reale, spinta soprattutto dalla voglia di Totti di volersi regalare, evidentemente, una nuova sfida personale.

A 48 anni compiuti dunque Totti ne ha parlato chiaramente. A fine novembre ci sono le finali del World Legends Padel Tour e poi forse già a gennaio l'annuncio a sorpresa? Difficile capirlo anche se Totti nel corso di un'intervista dà precise indicazioni: "Quando tornerò in Serie A? Diciamo che faccio in tempo a fare le finali di World Padel a fine novembre – e poi aggiunge -. Mi servono due mesi d'allenamento. Non ero uno scherzo, l'ho presa un po' seriamente". Queste le parole dell'ex attaccante della Roma che poi spiega qualcosa in più sulla squadra.

"La squadra c'è, uno o due – sottolinea l'ex capitano della Roma che poi aggiunge ancora -. Adesso vediamo la testa cosa mi dice, anche se già so la risposta". Totti sembra davvero convinto, deciso a iniziare un qualcosa di clamoroso. Difficile immaginare quali siano le squadre di Serie A pronte ad accoglierlo in rosa per rilanciare la sua voglia di rimettersi in gioco. Da escludere le big – forse – e sicuramente anche la Roma, e questo chiaramente accresce la curiosità e l'entusiasmo dei tifosi italiani e di coloro i quali da sempre sono stati profondi estimatori di Totti.

Leggi anche La Juve ha già deciso cosa fare con Conceicao a fine stagione: Giuntoli ha sciolto i dubbi in due mesi

Totti sicuro di tornare a giocare in Serie A con già due squadre pronte

"Vediamo il fisico come reagisce – ha concluso il Pupone -. Chissà il prossimo anno cosa ci riserverà". Chiude con una risata e un sorriso che sembra far presagire qualcosa di davvero sorprendente. Totti dopo il suo addio al calcio ha prima iniziato un percorso da dirigente nella Roma per poi lasciare la società giallorossa. Successivamente, continuando comunque a giocare nei campionati di calcio a 8 ha poi dato vita alla CT10 Management, una società di consulenza sportiva per professionisti di alto livello e giovani calciatori. Infine è esplosa poi la passione per il padel.