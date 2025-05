video suggerito

Tottenham-Manchester United finale di Europa League, dove vederla in TV e streaming gratis: orario e canale TV Atto conclusivo per l’Europa League 2024-2025 con la finale al San Mames di Bilbao tra Tottenham e Manchester United. Un derby tutto inglese, con fischio di inizio alle 21:00 e che si potrà seguire anche in chiaro in TV e in streaming su TV8. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

Tutto all'insegna della Premier League: la finale dell'Europa League edizione 2024-2025 parla inglese con Tottenham e Manchester United che si sfidano questa sera per il secondo trofeo continentale per importanza. La finale inizia alle 21:00 e sarà trasmessa in chiaro, in diretta, senza costi aggiuntivi su TV8.

Teatro della finale Tottenham-Manchester United è il San Mames, stadio che ospita le gare dell'Athletic Bilbao nei Paesi Baschi. Le due inglesi hanno rispettivamente eliminato in semifinale proprio l'Athletic e Bodo/Glimt, per giocarsi in una notte da tutto o niente un'intera stagione altrimenti sul filo del fallimento sportivo. Per il Tottenham si tratterebbe della terza Europa League nella sua storia dopo i successi ottenuti nel 1972 e nel 1984, mentre il Manchester United ha vinto il trofeo solamente in una occasione, nel 2017.

Partita: Tottenham-Manchester United

Dove: Stadio San Mames (Bilbao)

Quando: mercoledì 21 maggio

Orario: 21:00

Diretta TV: Sky, NOW, TV8

Diretta Streaming: Sky Go, NOW, TV8

Competizione: Europa League, finale

Dove vedere Tottenham-Manchester United in diretta TV: il canale in chiaro

Tottenham-Manchester United si può vedere in diretta tv anche gratuitamente, in diretta e in chiaro su TV8, il canale numero 8 del digitale terrestre. In alternativa la partita tra Tottenham e Manchester United è disponibile a pagamento, per i soli abbonati su Sky e NOW ai canali 201 (Sky Sport Uno), 202 (Sky Sport Calcio), 213 (Sky Sport 4K) e 251 (Sky Sport).

Tottenham-Manchester United, dove vederla in streaming: gli orari

Gratis e in chiaro la gara tra Manchester United e Tottenham è disponibile anche per la diretta streaming, basterà collegarsi con un pc al sito di TV8 (tv8.it) oppure scaricare l'app per gli smartphone. In alternativa gli abbonati a Sky possono guardare la finale di Europa League con l'app per mobile, SkyGo o su un pc ai canali 201, 202 e 251. La partita è acquistabile on demand anche su NOW. Il calcio d'inizio è fissato per le 21:00.

Tottenham-Manchester United, le probabili formazioni della finale di Europa League

Con la Premier League archiviata, Tottenham e Manchester United hanno solamente un ultimo obiettivo da non fallire, la finale di Europa League che l'anno scorso vide trionfare l'Atalanta di Gasperini. Per gli Spurs, solito 4-3-3 offensivo col tridente con al centro Solanke, mentre per i diavoli di Manchester un 3-4-2-1 in cui l'unica punta sarà Hojlund.

TOTTENHAM (4-3-3): Vicario; Pedro Porro, Romero, Van de Ven, Udogie; Sarr, Bissouma, Bentancur; Johnson, Solanke, Richarlison

MANCHESTER UNITED (3-4-2-1): Onana; Lindelof, Maguire, Shaw; Diallo, Ugarte, Casemiro, Mazraoui; Fernandes, Mount; Hojlund