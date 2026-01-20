Tottenham decimato dagli infortuni, in Champions senza 15 giocatori: emergenza totale per Frank

È una situazione drammatica per il Tottenham sul piano degli infortuni che grava sul cattivo andamento della squadra: in Premier League i risultati stentano ad arrivare, la squadra è 14esima in classifica e anche in Champions League dovrà dare il massimo per partecipare ai playoff per gli ottavi di finale: non è a rischio, ma una sconfitta contro il Borussia Dortmund complicherebbe i piani in una classifica molto corta, con una sola giornata a disposizione per poter rimediare. Thomas Frank è sulla graticola e la sfida ai tedeschi potrebbe essere l'ultima salvezza, ma non avrà a disposizione 15 giocatori per la partita di questa sera.

Il bollettino medico dei londinesi è infinito e li priverà di alcuni titolari come Udogie, Bentancur, Richarlison e Palhinha, oltre allo squalificato van de Ven e a Gallagher che non potrà partecipare alla fase campionato della Champions League perché ha già giocato con l'Atletico Madrid. I giocatori a disposizione dell'allenatore sono contati e sarà complicato affrontare questo periodo delicato con metà squadra fuori uso.

Il Tottenham dovrà provare a salvare la stagione facendo fronte alla grave emergenza infortuni

Tottenham in campo con 15 assenti

L'emergenza ormai è fuori controllo ma gli Spurs dovranno portare a casa il risultato contro il Bourssia Dortmund per non scivolare giù nella classifica della Champions League. In campionato la vetta è lontanissima e Frank può solo sperare in un cammino europeo dignitoso per non buttare la stagione e perdere anche il posto in panchina, già a rischio ormai da diverse settimane. Sarà una missione difficile soprattutto perché il Tottenham sfiderà i tedeschi senza 15 giocatori: la lista degli infortunati è lunghissima e alcuni non recupereranno prima del mese di marzo, come nel caso di Richarlison oppure di Bentancur.

Nessuno in Europa si ritrova in una situazione così drammatica, resa ancora più difficile dalle squalifiche e dagli indisponibili. Il perno della difesa van de Ven è squalificato per aver preso tre ammonizioni nella prima fase della Champions e il nuovo rinforzo Gallagher potrà giocare solamente dagli ottavi di finale in poi come da regolamento, dato che proviene da una squadra che ha partecipato alla fase campionato.