Tottenham-Arsenal dove vederla in TV e streaming su Sky o DAZN: le formazioni Oggi la partita Tottenham-Arsenal di Premier League è in programma alle ore 17.30. Il derby del Nord di Londra si può vedere in diretta TV e in live streaming su Sky. Le ultime news sulle formazioni di Antonio Conte e Mikel Arteta.

A cura di Michele Mazzeo

Oggi il big-match Tottenham-Arsenal chiude il programma della 20ª giornata della Premier League 2022-2023. Il calcio d'inizio del derby del Nord di Londra che si gioca al New White Hart Lane è fissato alle ore 17:30. La partita si può vedere in diretta TV e live streaming su Sky.

La formazione di Antonio Conte si affida dunque al capitano Harry Kane, reduce dalla doppietta nell'agevole vittoria contro il Crystal Palace, per provare a fermare la corsa degli storici rivali in testa alla classifica e riavvicinarsi così alla vetta ora distante 11 punti. Di contro gli uomini di Mikel Arteta, che hanno fin qui sorpreso in questa stagione, vogliono tornare al successo dopo lo 0-0 casalingo contro il Newcastle e dare ulteriore slancio nella corsa verso l'agognato titolo con un trionfo nel match più sentito dai propri tifosi.

Partita: Tottenham-Arsenal

Dove si gioca: Tottenham Hotspurs Stadium, Londra

Quando si gioca: domenica 15 gennaio 2023

Orario: 17:30

Diretta TV: Sky

Diretta streaming: Sky Go, NOW

Competizione: Premier League, 20ª giornata

Dove vedere Tottenham-Arsenal in TV e streaming

La partita di Premier League Tottenham-Arsenal di oggi è trasmessa in TV e streaming in esclusiva da Sky. Per gli abbonati il derby del Nord di Londra che inizia alle 17.30 si può vedere in diretta TV con la telecronaca di Massimo Marianella sui canali Sky Sport Uno (canale 201 del decoder satellitare), Sky Sport Football (canale 203) e Sky Sport 4k (canale 213). Tottenham-Arsenal di oggi è visibile anche in live streaming su SkyGo e, previa sottoscrizione del ‘pass calcio', anche su NOW.

Premier League, le probabili formazioni di Tottenham-Arsenal

Nonostante le tre importanti assenze di Bentancur, Kulusevski e Richarlison, Antonio Conte non è intenzionato a rinunciare al tradizionale 3-4-2-1 per il suo Tottenham. Bissouma dovrebbe prendere il posto dell'uruguayano in mezzo al campo mentre a completare il tridente offensivo con Son e Kane ci sarà spazio per il giovane spagnolo Gil Bryan.Nessun dubbio di formazione invece per Mikel Arteta che dovrebbe schierare lo stesso undici di partenza visto nel match contro il Newcastle. Ancora assente l'infortunato Gabriel Jesus.

TOTTENHAM (3-4-2-1): Lloris; Lenglet, Dier, Romero; Perisic, Hojbjerg, Bissouma, Doherty; Son, Bryan; Kane. All. Conte.

ARSENAL (4-3-3): Ramsdale; Zinchenko, Gabriel, Saliba, White; Xhaka, Partey, Odegaard; Martinelli, Nketiah, Saka. All. Arteta.