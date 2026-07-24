Tornike Kvaratskhelia debutta in Europa a 16 anni e la somiglianza col fratello Kvara è inquietante

Il fratello minore di Khvicha incanta nei preliminari di Conference League con la Dinamo Tbilisi: il talento georgiano è già seguito dai top club. Ma il regolamento FIFA lo frena.

Il fratello di Kvaratskhelia, Tornike, in azione con la Dinamo Tbilisi in Conference League.

Tornike Kvaratskhelia è il fratello minore di Kvicha, oggi campione d'Europa con il PSG. Ha 16 anni e numeri che fanno stropicciare gli occhi. Inevitabile il paragone per come controlla la palla, le accelerate improvvise e i cambi di direzione, il modo in cui accarezza la sfera e poi la calcia verso la porta con effetto speciale. Ha dato un saggio delle sue qualità anche in occasione della partita di Conference League che la"sua" Dinamo Tbilisi ha giocato e vinto con lo Zalgiris Vilnius (3-0, andata del turno preliminare). La sensazione che lascia nel vederlo all'opera è la stessa che restituisce il 7 dei francesi: imprendibile quando punta l'uomo.

Dribbling, duelli uno contro uno, progressioni e qualità tecniche ricordano fortemente lo stile del fratello maggiore. Il cognome è lo stesso che ha fatto innamorare Napoli e che oggi brilla con il PSG di Luis Enrique, ma questa volta il protagonista è il Kvara più piccolo. Il talento georgiano sembra avere tutte le caratteristiche per seguire le orme del fratello maggiore, anche se il suo percorso dovrà inevitabilmente fare i conti con i regolamenti FIFA sul trasferimento dei calciatori minorenni.

Il video delle giocate di Tornike nella sfida con lo Zalgiris

Nel successo del Dinamo Tbilisi contro lo Zalgiris, Tornike ha giocato 68 minuti sufficienti per lasciare il segno, pur senza trovare il gol. Schierato con la maglia numero 18, ha creato tre nitide occasioni da rete per i compagni, ha costretto gli avversari a ricorrere ripetutamente al fallo per fermarlo e ha mostrato un repertorio tecnico che ha richiamato alla mente Khvicha. Uno degli aspetti che ha maggiormente impressionato è stata la capacità di usare indistintamente entrambi i piedi. La breve clip della sua prestazione è divenuta subito virale, contribuendo a far conoscere anche oltre i confini della Georgia un talento che è già finito sul taccuino di molti osservatori.

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Chi è Tornike Kvaratskhelia: non solo "il fratello di Khvicha"

Nato a Tbilisi il 7 febbraio 2010, Tornike è cresciuto in una famiglia dove il calcio rappresenta una tradizione. Il padre Badri Kvaratskhelia, ex nazionale azero, ha trasmesso ai figli la passione per questo sport, mentre Khvicha è diventato uno dei simboli del calcio georgiano grazie all'esplosione con il Napoli e al successivo passaggio al PSG. Il percorso del fratello minore è iniziato nelle giovanili dell'Inter Academy Georgia prima del salto alla Dinamo Tbilisi, il club più titolato del Paese. Nel 2026 è stato promosso stabilmente in prima squadra e ha firmato un contratto fino al 2028.

Pur essendo ancora in piena fase di crescita, Tornike presenta caratteristiche molto simili a quelle del fratello maggiore: gioca sulla corsia mancina, preferisce partire largo per puntare l'uomo, cerca spesso l'uno contro uno, è rapido nello stretto e possiede un controllo del pallone sopra la media. Qualche difetto da limare? Una gestione meno individualista di alcune situazioni offensive. Ma il ragazzo di farà, anche se ha le spalle strette.

Il Bayern Monaco lo ha già messo nel mirino

Il Bayern Monaco è la società che ha mosso i passi più concreti per ipotecare il futuro del calciatore. Già nella primavera del 2026 Tornike aveva sostenuto un periodo di allenamento coi tedeschi, disputando anche un'amichevole con la formazione Under 17 nella quale era andato a segno. Anche il Napoli (e non solo) ne ha monitorato la crescita.

"Tornike ha tutte le capacità per diventare più forte di me, spero fortemente che lo possa diventare – ha più volte spiegato in passato Kvicha – Gioca come me: ala sinistra, ala destra e attaccante".

Tornike Kvaratskhelia è il fratello minore di Kvicha, campione d'Europa col PSG.

Cosa dice il regolamento FIFA sui calciatori dell'età di Tornike

L'aspetto che oggi pesa maggiormente sul futuro di Tornike è il regolamento internazionale sui tesseramenti dei calciatori minorenni. L'articolo 19 del Regolamento FIFA lascia margini molto ristretti al riguardo: vieta il trasferimento internazionale dei giocatori minori di 18 anni e il primo tesseramento di minori stranieri, salvo alcune eccezioni. Tra cui che il trasferimento avvenga all'interno dell'Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo e il minore abbia un'età compresa tra i 16 e i 18 anni, rispettando rigidi criteri di tutela scolastica e sportiva.

La Georgia non appartiene all'Unione Europea e, di conseguenza, un club dell'UE non può tesserare liberamente un calciatore extracomunitario minorenne. Questo significa che, salvo particolari condizioni, Tornike dovrà attendere il compimento dei 18 anni prima di poter trasferirsi in uno dei principali campionati europei.