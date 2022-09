Torna in campo dopo la morte della compagna, i tifosi lo accolgono facendogli una sorpresa Magnus Wolff Eikrem è un calciatore del Molde, pochi giorni fa ha perso la sua compagna Berit Ingeborgvik Talseth, venuta a mancare dopo una lunga lotta contro una malattia. Al ritorno in campo Eikrem ha ricevuto una commovente standing ovation.

A cura di Alessio Morra

Magnus Wolff Eikrem è un calciatore del Molde, era noto in patria e pure a chi segue il calcio a tutto tondo, perché ha giocato pure negli Stati Uniti, con il Cardiff e il Malmö . A 32 anni Magnus Wolff Eikrem ha perso la sua compagna di vita, che ha combattuto a lungo una brutta malattia. Il Molde gli è stato molto vicino, lo ha sostenuto in tutto questo duro periodo e gli ha dato la possibilità di scegliere se rimanere ancora a casa. Ma Wolff Eikrem ha voluto essere con i suoi compagni e quando è sceso in campo per il match di campionato ha ricevuto una standing ovation.

Giovedì scorso il Molde ha giocato a Stoccolma un match di Europa League contro il Djurgardens, tra i titolari mancava Magnus Wolff Eikrem. Il giorno successivo il club ha fatto sapere perché era assente: "Berit Ingeborgvik Talseth, la partner di Magnus Wolff Eikrem è venuta a mancare dopo una lunga malattia nella notte tra giovedì e venerdì. Il club chiede ai media e ai tifosi di mostrare rispetto sia a Magnus che alla sua famiglia. Sono in lutto e vogliono stare in pace".

Contestualmente veniva annunciato che in occasione della partita di campionato con l'Alesund sarebbe stato osservato un minuto di raccoglimento e si chiedeva, ulteriormente, ai tifosi di mostrare il proprio sostegno a Wolff Eikrem, che ha sentito la vicinanza anche di uno dei suoi ex club il Malmö: "Condividiamo il tuo dolore. I nostri pensieri sono con te Magnus e con coloro che ti sono vicini".

Il calciatore del Molde Wolff Eikrem con la compagna Berit Ingeborgvik Talseth lo scorso Capodanno.

La partita di campionato l'ha iniziata in panchina. Tutti i calciatori del Molde hanno indossato il lutto al braccio. Prima della partita è stato osservato un minuto di raccoglimento. Poi c'è stato un lungo minuto di applausi, al 7′ – numero non casuale perché è quello che indossa Eikrem, che prima della partita era stato elogiato dal tecnico Erling Moe: "Siamo tutti molto tristi. Magnus è qui e ciò dimostra quanto sia forte".

Il Molde passa in vantaggio con Ola Brynhidsen e mantiene l'1-0 quasi fino alla fine. E all'84' entra in campo Wolff Eikrem, a cui viene affidata la fascia di capitano. Ma soprattutto i tifosi gli regalano una standing ovation da brividi. Poco dopo il Molde realizza altri due gol e chiude il match sul 3-0. Gol importanti sì, ma che hanno un peso minore rispetto alla standing ovation che è stata tributata a Eikrem.