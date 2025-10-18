Torino-Napoli, dove vederla oggi in TV e streaming su DAZN o Sky: orario e formazioni

Torino-Napoli è in programma alle 18:00 di oggi, sabato 18 ottobre: gara valida per la 7a giornata di campionato, trasmessa in esclusiva in TV e streaming su DAZN.

La partita Torino-Napoli si gioca oggi, sabato 18 ottobre 2025 alle ore 18:00 ed è valida per la 7a giornata di campionato. Per vederla in diretta TV e streaming si può utilizzare il servizio in esclusiva offerto da DAZN, che detiene i diritti per tutta la Serie A "Enilive".

Il Napoli capolista e campione d'Italia dovrebbe ripartire schierando un modulo 4-3-3, per provare ad allungare rispetto alle dirette avversarie. Al momento gli Azzurri di Conte sono in vetta alla classifica dopo 6 giornate, a 15 punti con la sola Roma di Gasperini. La trasferta di Torino, anche se ricca di inside potrebbe essere un ulteriore trampolino di lancio, approfittando di altri incroci, come Roma-Inter e Milan-Fiorentina, con la Juve attesa dalla delicatissima trasferta a Como. Per i granata di Baroni al momento una unica vittoria, all'Olimpico con la Roma, poi quasi il nulla: solo 5 punti in 6 gare , troppo poco per pensare che contro il Napoli pèossa venire accettato dall'ambiente un nuovo risultato negativo.

Partita: Torino-Napoli

Dove: Stadio Grande Torino (Torino)

Quando: Sabato 18 ottobre 2025

Orario: 18:00

Diretta TV: DAZN

Diretta Streaming: DAZN

Competizione: 7a partita di Serie A

Dove vedere Torino-Napoli in TV: la diretta della partita

Torino-Napoli in programma quest'oggi al "Grande Torino" è valida per la 7a giornata di campionato e sarà trasmessa in esclusiva in TV da DAZN ai propri clienti. Per vederla bisogna avere un abbonamento attivo e utilizzare una Smart TV collegata a internet (o via wireless o attraverso console di gioco online). Su Sky è possibile seguire l’incontro tramite i canali DAZN 1 / DAZN 2 ai numeri 214/215 per chi ha Sky e ha attivato l’opzione DAZN nel proprio abbonamento.

Dove vedere Torino-Napoli in diretta streaming: l'orario

Per assistere alla gara tra Torino e Napoli in live streaming bisogna essere sempre abbonati a DAZN e sfruttare il servizio offerto via pc, collegandosi alla piattaforma ufficiale e via device con l'app dedicata. Chi ha l'opzione con Sky può seguire il match online attraverso SkyGo.

Torino-Napoli, le probabili formazioni della partita di Serie A

Antonio Conte è orientato a schierare Meret tra i pali. Lobotka è fuori, Politano c'è ma non verrà rischiato (con Neres e Elmas pronti per un posto) così come Buongiorno in difesa. La coppia centrale dovrebbe essere formata da Beukema e Juan Jesus, con Spinazzola e Di Lorenzo sulle fasce esterne. Il Torino dovrebbe rispondere con un 3-5-2 con l'ex Simeone e Adams in attacco.

TORINO (3-5-2): Israel; Tamèze, Coco, Maripán; Pedersen, Casadei, Asllani, Vlasic, Nkounkou; Adams, Simeone. All.: Marco Baroni.

NAPOLI (4-1-4-1): Meret; Di Lorenzo, Beukema, Juan Jesus, Spinazzola; Gilmour; Neres, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Højlund. All.: Antonio Conte.