Torino e Venezia decidono di non farsi male: Perez apre le danze, Vlasic le chiude su rigore Il Venezia passa in vantaggio con Perez nel primo tempo ma non riesce a reggere il ritorno del Torino che gioca un gran secondo tempo e trova un meritato pareggio su rigore, con Vlasic. Granata che restano a metà classifica, lagunari che si muovono in avanti in zona salvezza.

A cura di Alessio Pediglieri

Il Venezia parte forte, il Torino esce alla distanza. Così le due squadre si dividono la posta giocando un tempo per parte e segnando un gol a testa. I lagunari approcciano meglio e finalizzano nel primo tempo con Perez. I granata si rimettono in sesto nella ripresa, sfruttando un rigore confermato dal VAR e con Vlasic che dagli 11 metri non sbaglia.

Una partita che per il Torino vale poco, con una classifica che vede i granata di Vanoli perfettamente nel guado, serenamente salvo ma tristemente lontano da qualsiasi altro obiettivo stagionale. Contro un Venezia, che al contrario sta cercando punti salvezza. E così non è un caso che il primo tempo finisce in mano ai lagunari di Di Francesco, molto più attenti nell'approccio al match tanto da chiudere all'intervallo in vantaggio. Meritato, dopo il primo gol di Zerbin annullato per fuorigioco dopo solo 5 minuti di gioco. Ci pensa Perez al 36′ che così spezza gli equilibri e fa salire alti i fischi dalle tribune.

Vanoli, che ha provato a mischiare le carte cercando motivazioni in chi ha giocato meno, ricambia idea e si presenta nel secondo tempo con nuove forze e idee. Soprattutto in attacco dove un improponibile Sanabria lascia il posto a Che Adams che rianima immediatamente la partita con un pressing a tutto campo alla ricerca del pareggio. Dentro anche Perciun e Dembele che completato le tre sostituzioni contemporanee per la ripresa. Ottenendo le risposte che vuole, con una squadra votata ad un match a più alto voltaggio e pericolosità. La partita a scacchi con Di Francesco prosegue con le mosse del Venezia che regge l'urto granata.

Nel finale però il Torino acciuffa il pareggio grazie al rigore dato attraverso il VAR con cui Vlasic è riuscito a segnare la rete del pareggio. La gara si trascina al 90′, con un punto a testa che scontenta i lagunari e lascia indifferenti i granata.