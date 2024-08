video suggerito

Tonali vede la fine della squalifica, per il Newcastle potrà giocare da subito: “È molto in forma” Il 28 agosto Tonali potrebbe tornare in campo con il Newcastle in Coppa di Lega: “Di giorno in giorno non vedi quel grande sorriso da “Sono tornato”, ma è in un ottimo momento” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Sandro Tonali potrà tornare a giocare con il Newcastle dal prossimo 28 agosto: la partita di Coppa di Lega contro il Nottingham sarà la prima in cui potrà essere convocato dopo la lunga squalifica per il caso scommesse che lo ha tenuto lontano dal campo per dieci mesi (più altri otto di pene alternative). All'inizio di luglio il centrocampista aveva cominciato la preparazione estiva assieme al resto della squadra e per la prima volta il suo allenatore Eddie Howe ha parlato di come sta vivendo questo momento.

Tonali pronto per tornare in campo

La prossima partita di campionato contro il Bournemouth sarà l'ultima senza Tonali. La squalifica scadrà formalmente il 27 agosto e dal giorno successivo il giocatore potrà essere presente nella lista dei convocati del Newcastle, un momento tanto atteso da tutti. Questi mesi sono stati difficili per lui, dato che ha dovuto affrontare un percorso con un terapeuta per superare la ludopatia che lo ha fatto cadere in questa situazione. Nonostante tutto l'ex Milan non ha mai espresso frustrazione o malumore con i suoi compagni, ma ha lavorato per poter superare la squalifica e arrivare al suo obiettivo.

Howe ha parlato per la prima volta del reintegro del centrocampista e del suo umore in un momento così importante, come riportato in Inghilterra dal Mirror: "Non è emotivo. Di giorno in giorno non vedi quel grande sorriso da "Sono tornato". È contenuto emotivamente e molto forte. Si è gestito molto bene. Sono sicuro che ha avuto delle giornate difficili. Ha dovuto affrontare tutto nella sua situazione. È stato un grande compagno di squadra e loro vedono il vero Sandro più di noi".

Leggi anche Vardy prende in giro i tifosi del Tottenham con un gesto sfacciato: gli ricorda cosa ha vinto

Le condizioni del giocatore

Ma Tonali sarà pronto per scendere subito in campo? Dal giorno della sua squalifica il Newcastle ha dovuto rivedere il suo assetto, dato che era stato comprato dal Milan proprio per essere un titolare di questa squadra. Al suo posto è subentrato Sean Longstaff che in questo periodo fornisce molte più garanzie dal punto di vista fisico. Howe però è stato chiaro e pensa che il giocatore dovrà mettere minuti nelle gambe prima di poter giocare dal 1′: "Penso che sarà in grado di iniziare le partite. Fisicamente è molto in forma, è in un ottimo momento, ma non ha ancora avuto le partite e la lucidità di gioco che puoi ottenere solo dalle partite".