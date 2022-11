Tonali cade male, batte sul terreno la spalla e poi la testa: paura per il calciatore dell’Italia Sandro Tonali è stato costretto a lasciare al campo in barella dopo una brutta caduta: il centrocampista dell’Italia ha battuto prima la spalla e poi la testa sul terreno di gioco. Al suo posto è entrato Samuele Ricci.

A cura di Vito Lamorte

Primo tempo positivo a metà per la Nazionale Italiana contro l'Albania. La squadra di Roberto Mancini ha chiuso in vantaggio per 2-1 i primi 45′ ma pochi istanti prima della fine dell'intervallo Sandro Tonali è stato costretto a lasciare al campo dopo una brutta caduta: al suo posto è entrato Samuele Ricci. Il numero 8 della selezione azzurra è andato a contendere un pallone in aria a Bare e ha cercato di intervenire di testa ma il ‘ponte' dell'avversario ha portato ad una brutta caduta sul terreno di gioco del calciatore del Milan.

Tutti si sono fermati perché è stato evidente fin da subito che Tonali non era caduto in maniera normale e immediatamente è entrato in campo lo staff medico dell'Italia. Il classe 2000 nato a Lodi è uscito in barella ma i compagni che si sono avvicinati hanno parlato con lui e dopo qualche istante di paura sui loro volti è tornata una parziale tranquillità.

Nonostante il dialogo con le persone intorno a lui, il centrocampista azzurro sembrava particolarmente dolorante e nelle prossime ore arriveranno ulteriori aggiornamenti sulle sue condizioni di salute anche in vista dell'altra amichevole di domenica.

Tonali è uscito in barella, immobilizzato dai sanitari e dalle prime informazioni si fa riferimento ad un problema alla spalla e, fortunatamente, sembrano esclusi guai alla colonna vertebrale e alla testa. Il giocatore è sempre stato cosciente.

Da bordo campo l'inviata della Rai, Tiziana Alla, ha confermato che non si tratta di un problema alla testa per il calciatore del Milan ma il dolore maggiore è alla spalla, dove è finito tutto il peso della caduta.

Tonali insieme allo staff medico è subito andato in una clinica di Tirana per effettuare dei controllo e Roberto Mancini nell'intervista post-partita alla Rai ha affermato: "Era cosciente, ha preso un bel colpo, ed è andato a fare degli esami". Anche i giornalisti Rai presenti a Tirana successivamente hanno confermato che gli esami strumentali a cui si è sottoposto il calciatore hanno dato esito negativo e per lui, dunque, si tratta solo di una forte ‘botta' e rientrerà con il resto della squadra.