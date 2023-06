Tonali al Newcastle sconvolge i tifosi del Milan: il misterioso messaggio della moglie di Maldini Sandro Tonali sta per passare dal Milan al Newcastle, pronto a sborsare una cifra tra i 70 e gli 80 milioni. Le polemiche per questa cessione sono enormi, si è inserita anche la moglie di Maldini, che da pochi giorni ha lasciato il club rossonero.

A cura di Alessio Morra

Sandro Tonali è una delle stelle del Milan, ma molto presto il centrocampista classe 2000 diventerà un calciatore del Newcastle. La trattativa di mercato nata quasi all'improvviso si è avvicinata velocemente alla conclusione e già nelle prossime ore sarà messo tutto nero su bianco. Il Milan incasserà una cifra enorme, ma questo non basta per placare la tifoseria rammaricata e dispiaciuta per la perdita di un calciatore (di alto livello) che aveva tutto per diventare una bandiera. E nel vortice delle polemiche si inserisce anche Adriana Fossa, la moglie di Paolo Maldini, con un messaggio social.

Il Newcastle è tornato in Champions League dopo vent'anni. Una qualificazione ottenuta al termine di un campionato straordinario. La proprietà è la più ricca del mondo, ma finora non ha fatto investimenti folli. Tanti soldi spesi, sì, ma con obiettivi mirati. Eddie Howe, l'allenatore che ha rifatto grande il club, vuole anzi voleva un centrocampista di livello. Sembrava ci fosse Barella nel mirino, ma poi si è virato su Tonali.

In meno di due giorni si è passati dal primo contatto alla definizione dell'affare. Tonali giocherà la Champions con il Newcastle e firmerà un contratto pluriennale da 10 milioni di euro netti a stagione, il Milan ne incasserà almeno 70 di milioni, più 5 di bonus. Dal punto di vista economico è senz'altro un affare, ma il popolo rossonero è in subbuglio. Perché andrà via un calciatore di prima fascia, giovane, che aveva tutto per diventare una bandiera.

Il dibattito è forte. Perché quella di Tonali sarà la cessione più remunerativa nella storia rossonera. E al dibattito, ricco di polemiche, si è aggiunta con una stories pubblicata su Instagram Adriana Fossa, la dolce metà di Paolo Maldini, che ha postato un'immagine dell'ex calciatore e dirigente rossonero e ha scritto: "Mi amor! No hay mal que por bien no venga", che tradotto significa: "Amore mio, non esiste male da cui non può derivare del bene". Più prosaicamente è un modo più elegante di dire: "Non tutti i mali vengono per nuocere".

Una frase che pare tutt'altro che sibillina che si inserisce in una doppia disputa. Im primis quella che riguarda appunto la cessione di Tonali, ma anche quella che ha come protagonista proprio Paolo Maldini, che poche settimane fa ha chiuso il suo rapporto professionale con il Milan, che ha deciso di liquidare sia l'ex difensore che Massara.

L'addio di Maldini è stato oggetto, come quello ormai certo di Tonali, di polemiche e discussioni accese. Perché Maldini è una bandiera assoluta del club, ha vinto di tutto da giocatore e da dirigente nelle ultime due stagioni ha vinto lo scudetto e raggiunto una semifinale di Champions League.