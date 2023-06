Il Newcastle fa sul serio per Nicolò Barella: offerti 60 milioni di euro all’Inter I bianconeri sono interessati a Nicolò Barella, che potrebbe diventare il primo grande colpo di mercato del Newcastle. All’Inter sarebbero stati offerti 60 milioni di euro.

A cura di Alessio Morra

Il Newcastle dall'ottobre del 2021 è diventata una delle squadre più ricche del mondo. I nuovi proprietari con grande intelligenza hanno fatto degli importanti investimenti e dopo aver ingaggiato un allenatore di livello come Eddie Howe sono passati in un solo anno dalla lotta per non retrocedere alla qualificazione per la Champions League. Il quarto posto (e la finale di Coppa di Lega) hanno suggellato una stagione meravigliosa per i bianconeri che ora si preparano a effettuare una faraonica campagna acquisti. Nel mirino c'è anche uno dei calciatori più forti della Serie A: Nicolò Barella, e ci sarebbe già un'offerta.

Howe ha creato una squadra forte e compatta, che pur senza grandissimi nomi ha raggiunto grandi traguardi. Ora ovviamente la rosa va puntellata in alcuni reparti e migliorata con un paio di big, uno di questi nei desideri del Newcastle è rappresentato da Nicolò Barella, centrocampista dell'Inter e della Nazionale, che ha appena giocato la finale di Champions League e ha anche vinto il premio di miglior centrocampista della Serie A 2022-2023.

Il Newcastle non ha solo sondato il terreno per capire se ci sarebbe la possibilità di acquistare Barella, ma starebbe facendo proprio sul serio. Il Telegraph riporta che il Newcastle vuole rinforzarsi soprattutto a metà campo, con due giocatori di livello, e nel mirino ci sarebbe Nicolò Barella. Per lui sarebbe già pronta un'offerta notevole, un'offerta sontuosa 50 milioni di sterline e cioè 60 milioni di euro. Una cifra molta alta, ma il centrocampista sardo è uno dei migliori d'Europa ed è uno dei punti di forza dell'Inter.

Classe 1997, Nicolò Barella è passato all'Inter nel luglio del 2019. I nerazzurri sborsarono 50 milioni di euro complessivi (37 più 13 di bonus) per prelevarlo dal Cagliari. Barella è diventato un punto fermo dei nerazzurri, con cui ha segnato 20 gol in 187 partite e vinto uno scudetto, due volte la Coppa Italia e la Supercoppa Italiana e disputato una finale di Champions e di Europa League.