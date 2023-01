Tomori scherzato da Lautaro è l’immagine del Milan in balia dell’Inter: partita disastrosa Nella brutta sconfitta del Milan in finale di Supercoppa ci sono diversi protagonisti in negativo, uno di questi è Fikayo Tomori: il difensore inglese è stato uno dei peggiori in campo, che non è mai stato in grado di fermare gli attaccanti dell’Inter.

A cura di Vito Lamorte

La serataccia del Milan coincide con quella di uno dei suoi calciatori più importanti. Fikayo Tomori è stato uno dei peggiori in campo nella finale della Supercoppa Italiana, che i rossoneri hanno perso per 3-0 contro l'Inter a Riad. Una bruttissima prova da parte del difensore inglese, che non è mai stato in grado di fermare gli attaccanti nerazzurri e non ha brillato, a differenza di altre volte, nemmeno in impostazione.

Il difensore scuola Chelsea ha avuto difficoltà fin dai primi minuti ma sul primo gol preso, nonostante Dzeko gli prende un metro senza troppi problemi, non ha colpe evidenti. Già sul secondo gol dell'Inter, invece, ci sono alcune responsabilità: Tomori ha perso completamente la corsa profonda di Dzeko e così tutta la difesa si è ritrovata a dover rincorrere.

I problemi della brutta serata del calciatore rossonero, però, non sono riconducibili a singoli episodi perché Tomori è parso sempre in difficoltà, sia nella difesa della porta che nella gestione del pallone.

L'errore più clamoroso, però, è quello che commette in occasione del 3-0, quando calcola male il lancio di Skriniar e viene aggirato facilmente da Lautaro Martinez che si invola verso la porta: l'attaccante argentino ha fatto perno sul suo marcatore e poi, dopo essersi aggiustato il pallone, ha battuto per la terza volta Tatarusanu. Una scelta davvero incredibile, quella di far rimbalzare quel pallone e non anticiparlo, da parte di un difensore del suo valore.

Tomori e tutto il pacchetto arretrato del Milan hanno sofferto la grande serata di Dzeko e Lautaro, che hanno giocato in maniera perfetta sia spalle alla porta che quando puntavano l'obiettivo grosso, e hanno sempre avuto difficoltà nelle letture degli inserimenti senza palla, quando dovevano correre all'indietro per difendere la loro porta. Poche volte sono stati in grado di anticipare le giocate avversarie in maniera corretta.

Una prestazione che sia il Milan che Tomori dovranno temere bene in mente, esaminando gli errori in maniera minuziosa, per poter ripartire il prima possibile e cancellare questa brutta serata.