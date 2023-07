Tira fuori la maglia del Bayern alla conferenza del Tottenham, Postecoglu stizzito: “Ti fa ridere?” Un giornalista tedesco ha sfoderato una maglia del Bayern Monaco di fronte al tecnico del Tottenham per provocarlo sulle voci di mercato relative a Kane.

A cura di Marco Beltrami

Il mercato è fatto anche di dichiarazioni di circostanza che nascondono colpo di scena. Per questo spesso e volentieri si cerca di carpire qualcosa dagli addetti ai lavori stuzzicandoli anche sulle trattative, magari solo aspettando un piccolo segnale. Ha pensato sicuramente questo il cronista che si è presentato alla conferenza stampa del Tottenham con la maglia di un'altra squadra.

Un giornalista tedesco, della Bild, è volato a Bangkok dove il Tottenham è impegnato in amichevole e ha sfoderato nell'incontro con l'allenatore degli Spurs Postecoglu, una casacca del Bayern Monaco. Una situazione che ha destabilizzato il neo manager, arrivato a Londra poche settimane fa. Nonostante tutto è riuscito a mantenere la calma.

La nuova divisa dei bavaresi con il numero 9. Un chiaro riferimento alle indiscrezioni di mercato che vedono il Bayern pronto all'affondo per Kane, che piace anche ad altri top club come il PSG e le big della Premier. Il Tottenham ci pensa anche per non correre il rischio di perdere il suo uomo simbolo a zero nella prossima estate quando andrà in scadenza.

Il giornalista al momento della sua domanda ha tirato fuori la maglietta e dichiarato: "Come pensi che stia? Abbastanza bene eh?". Il manager molto infastidito ha fatto lo gnorri: "Non so di cosa stai parlando". Il botta e risposta è proseguito, con Postecoglu che pur sorridendo non ha nascosto il fastidio: "Hai ottenuto quello che volevi adesso? Ti sei fatto una gran bella risata. Sei arrivato da così lontano per questo?".

Le carte dunque non sono state svelate, anche se il cronista ha candidamente fatto intendere di aver ottenuto le risposte che voleva. Il nervosismo del manager del Tottenham e il fatto che anche l'addetto stampa sia stato sbrigativo sembrano segnali che l'argomento sia particolarmente "caldo" in casa Spurs e da evitare. Le risposte migliori però le darà il mercato, nei prossimi giorni.