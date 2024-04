video suggerito

Tifoso sbaglia uscita allo stadio e finisce bloccato con l’auto su una scala: “Ho visto un cartello” Ha dell’incredibile quanto accaduto ad un tifoso del Cruzeiro al termine del match contro il Botafogo, per la prima giornata del campionato brasiliano: ha sbagliato uscita dal parcheggio dello stadio ed è rimasto incastrato con la macchina su una scala. Impossibile intervenire per il carro attrezzi: è stata un’odissea. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Paolo Fiorenza

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

A tutti sarà capitato di restare bloccati nella folla o nel traffico all'uscita da uno stadio dopo una partita di calcio, riuscendo poi con pazienza a farsi strada verso le strade limitrofe, ma quello che ha vissuto un tifoso del Cruzeiro al termine del match vinto 3-2 contro il Botafogo nella prima giornata del campionato brasiliano, davvero non ha precedenti. In un primo momento si poteva pensare ad una bravata nel vedere quelle incredibili immagini, poi la richiesta d'aiuto del malcapitato e la sua spiegazione dei fatti hanno reso evidente cosa era successo: il tifoso dopo aver recuperato la sua auto nel parcheggio dello stadio ha clamorosamente sbagliato strada, entrando in una rampa di scale e restando bloccato lì.

Lo scorso fine settimana è iniziato il Brasileirão 2024 e tra le partite in programma c'era Cruzeiro-Botafogo. La gara si è giocata a Belo Horizonte allo stadio Mineirão, casa del Cruzeiro, ed è stato vinta all'ultimo respiro dalla squadra biancoblù, grazie alla rete segnata al 91′ da Rafael Elias. La grande gioia del pubblico sugli spalti è ulteriormente esplosa poco dopo al fischio finale e a quel punto lo stadio ha iniziato a svuotarsi. Il tifoso è sceso nel parcheggio ed è entrato nella sua Volkswagen Golf, dirigendosi verso l'uscita. O almeno verso quella che credeva lo fosse, ed invece era una trappola senza speranza di salvezza: la macchina è finita incastrata in una scala.

"Di solito non vengo allo stadio. Ho guardato la partita con la mia famiglia sulle tribune del Mineirão. Ho visto un segnale di uscita e ho pensato che fosse la direzione dove andare. Poi l'auto è caduta su queste scale", ha detto il tifoso del Cruzeiro, che era assieme a moglie e figlio. Fortunatamente nessuno si è fatto male. Per evitare che il veicolo scivolasse giù, l'autista è rimasto all'interno dell'auto con i freni tirati.

Leggi anche Tifoso si intrufola allo stadio inventandosi un copione perfetto: aveva con sé anche una scala

Il capo della sicurezza del Mineirão, i vigilantes dello stadio e un rappresentante della società che gestisce il parcheggio sono subito intervenuti sul luogo dell'incidente. Sono stati chiamati anche la polizia, i vigili del fuoco e l'assicurazione dell'auto. Poiché un carro attrezzi non poteva accedere al parcheggio a causa dei soffitti bassi, i vigili del fuoco hanno dovuto utilizzare un cavo d'acciaio e un meccanismo manuale per sollevare il veicolo. L'operazione si è conclusa solo alle 22 della sera (la partita era finita nel tardo pomeriggio). Solo a quel punto il tifoso ha potuto realizzare che il campionato era iniziato bene per il suo Cruzeiro…