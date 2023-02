Tifoso rivale s’infiltra nella curva del PSG e viene scoperto: “La security mi ha salvato la vita” Un sostenitore del Bayern Monaco ha rischiato di farsi seriamente del male per una bravata: vedere la partita nel settore dei sostenitori del Psg con la maglia dei bavaresi semi nascosta dal giubbotto. Scoperto, è stato aiutato dalla sicurezza.

Il tifoso del Bayern Monaco viene tratto in salvo dagli agenti della sicurezza.

La follia è infiltrarsi nel settore dei tifosi della squadra avversaria, nascondere sotto un giubbotto la maglia della propria del cuore e pensare di riuscire a girare un video per pubblicarlo su TikTok. Al sostenitore del Bayern Monaco che ha provato una cosa del genere è andata bene ma ha rischiato grosso durante la partita di Champions League al Parco dei Principi.

Non fosse stato per l'intervento degli steward e della sicurezza, chissà come avrebbero fatto di lui i fan del Paris Saint-Germain che anche da questo appuntamento della massima competizione continentale hanno ricavato rabbia (per l'errore di Donnarumma e la prestazione della squadra) e delusione (per una sconfitta che sgretola il terreno sotto i piedi negli ottavi).

Il sostenitore dei tedeschi seminudo: gli hanno strappato la maglia dei bavaresi.

La situazione sugli spalti era già abbastanza incandescente per le proteste e le polemiche, per le attese nuovamente disilluse, perché là in mezzo ci si aspettava di vedere un Psg dominante s'è dovuto ricredere subito. È sembrata una maledizione: i bavaresi dopo il Real Madrid, figurarsi cosa possa aver provocato vedere che lì, proprio in mezzo a loro, c'era una "spia" in incognito. La reazione dei parigini è nel racconto dello stesso Chabioo che commette l'errore di fatale di aprire la zip della giacca, sotto la quale spunta la casacca dei tedeschi autografata dai calciatori della rosa.

L’incauto ultras dei tedeschi infiltrato nel settore di quelli francesi del Psg.

Chabioo (è il suo identificativo sul social network) credeva che in un modo o nell'altro ce l'avrebbe fatta, che nessuno lo avrebbe scoperto, che col telefonino in pugno e a un palmo da sé avrebbe fatto subito senza essere scoperto, che con gli occhi fissi sul campo chi l'avrebbe mai scovato? Si sbagliava in tutto a giudicare da come sono andate le cose.

Il tifoso mostra i segni della bravata al Parco dei Principi.

La sequenza videoclip s'interrompe lì e riprende poco dopo in un contesto e in un clima completamente diversi. La maglia era stata strappata e il tifoso imprudente era circondato da quelli del Psg. "Mi hanno portato fuori e mi hanno tirato via la casacca autografata del Bayern Monaco", ha aggiunto insieme a un'emoji triste. La sicurezza del Parco dei Principi è intervenuta e ha soccorso il giovane tra gli ultras. L'infiltrato, che ha mostrato i colpi subiti durante la sua avventura, ha reso grazie a quegli angeli custodi che lo hanno tratto d'impaccio e dalle grinfie dei transalpini.

"Grazie alla sicurezza che mi ha salvato la vita. È stato un errore veramente da sciocchi fare una cosa del genere e ho ricevuto una lezione meritata", ha concluso. Lo ha capito, forse troppo tardi. Sempre meglio che mai e per fortuna può ancora raccontare cosa ha fatto. Chiaboo sarà all'Allianz Arena nella gara di ritorno? Chissà… di certo non correrà pericoli e non avrà bisogno di nascondere la propria fede calcistica.