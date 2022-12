Tifosi della Juve traditi da Paredes e Di Maria: aspettavano un semplice gesto, non c’è stato Angel Di Maria e Leandro Paredes stanno ancora festeggiando i Mondiali vinti con l’Argentina e torneranno in Italia solo il 2 gennaio. Ciò ha creato del malcontento tra i tifosi della Juventus, che non potrà utilizzare i due calciatori per le prime partite di Serie A del 2023.

A cura di Alessio Morra

Il ritorno della Serie A si avvicina. La Juventus, che ha vinto le ultime sei partite di campionato, vuole continuare la sua rimonta. I bianconeri inizieranno il 2023 affrontando la Cremonese mercoledì 4 gennaio, calcio d'inizio alle ore 18:30. Allegri sapeva già da tempo che avrebbe dovuto fare i conti con una serie di indisponibili, tra questi ci sono anche i campioni del mondo Angel Di Maria e Leandro Paredes che torneranno a Torino solo il 2 gennaio. Questa notizia ha creato un certo malumore nella tifoseria bianconera, che fa anche il confronto con gli altri argentini della Serie A che già per fine dicembre saranno in Italia.

La Juventus ha ripreso gli allenamenti alla Continassa, venerdì 30 disputerà un'amichevole con lo Standard Liegi, l'ultima prima della ripresa del campionato che sarà intenso con le partite contro Cremonese e Udinese e soprattutto la sfida con il Napoli. Allegri non disporrà, per la sfida con i grigiorossi, di una serie di calciatori, ma riavrà Rabiot, che da giovedì 29 sarà con i compagni e potrà essere già a disposizione il 4 gennaio.

Paredes e Di Maria festeggiano un gol con Vlahovic.

Mancheranno invece certamente Di Maria e Paredes, che sarebbero dovuti rientrare il 29 e il 30 dicembre. Ai due argentini è stato lo stesso Allegri a concedere qualche giorno di riposo in più, dopo il trionfo ai Mondiali con l'Argentina. Nonostante ci sia l'ok del tecnico livornese però le polemiche non mancano. Perché tornano così a ridosso del match con la Cremonese è da escludersi il loro impiego per quell'incontro, ma è probabile anche l'assenza per la sfida con l'Udinese.

Il disappunto del popolo bianconero è forte. Perché Dybala il 29 dicembre sarà già nella Capitale e sarà agli ordini di Mourinho che lo manderà in campo in Roma-Bologna. Mentre venerdì 30 Lautaro sarà a Milano e giocherà almeno uno spezzone di Inter-Napoli, così come gli argentini della Premier League, Lisandro Martinez e Romero.

Gli juventini Di Maria e Paredes festeggiano il successo dei Mondiali.

Il ritorno a gennaio, seppur avvallato dalla società e dall'allenatore, crea del malcontento nell'ambiente, considerato pure che fin qui Di Maria e Paredes non hanno dato un grande contributo alla causa juventina, e non è stata vista quella buona volontà che hanno invece mostrato altri calciatori argentini, o francesi, compreso lo stesso Rabiot, che invece sembra abbiano molta più voglia di tornare in campo.

Il gol di Di Maria nella finale dei Mondiali Argentina–Francia.

E tutto questo arriva in un momento in cui sempre il popolo bianconero è in fermento per le vacanze sulla neve di Cuadrado e soprattutto di Pogba, mai utilizzato in questa stagione. Le immagini del francese rilassato in montagna non hanno fatto piacere a tutto l'ambiente, che da giorni fa i conti anche con le feste Di Maria e Paredes, che anche sui social celebrano da giorni i Mondiali vinti in Qatar.