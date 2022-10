Tifosi del Real Madrid contro il Papu Gomez: pubblicato il suo numero di telefono per sfregio Durante la partita della Liga tra Real Madrid e Siviglia il Papu Gomez è stato autore di un fallo bruttissimo ai danni di Valverde. Intervento che ha prodotto tante critiche sui social e c’è stato chi ha diffuso il numero di telefono dell’ex Atalanta.

A cura di Alessio Morra

Real Madrid-Siviglia della stagione 2022-2023 passerà alla storia per essere stata la partita in cui c'è stata al Bernabeu la consegna ufficiale del Pallone d'Oro per Karim Benzema, premiato da due ex vincitori a lui molto cari e cioè Zinedine Zidane, ultimo francese prima di lui a vincerlo, e Luka Modric, che fino a lunedì scorso era stato l'ultimo madridista a conquistarlo. Ma questo Real-Siviglia ha conquistato le prime pagine per qualcosa di poco piacevole, anzi di molto brutto. Un fallaccio che ha scatenato delle discussioni infinite ed ha avuto un risvolto clamoroso.

Il Real Madrid di Ancelotti dopo la celebrazione di un grande Benzema passa in vantaggio con un bel gol di Modric, il Siviglia che da qualche settimana ha in panchina Sampaoli trova il pari con il ‘Coco' Lamela, ma il Real è più forte e torna avanti con Vazquez. Valverde si conferma goleador e fissa il punteggio sul 3-1. Il solito successo dei blancos che comandano la Liga davanti a Barcellona e Atletico Madrid.

La ginocchiata di Gomez a Valverde nel finale di Real Madrid – Siviglia.

Nei minuti di recupero c'è stato un momento di grande preoccupazione per Federico Valverde che ha subito un'entrata durissima da parte di Gomez, il Papu. L'ex calciatore dell'Atalanta entra con durezza e dà vita a un duello tutto sudamericano. Valverde prova a saltare l'avversario, Gomez non la prende bene e rifila una ginocchiata all'uruguaiano. Per l'argentino c'è solo un cartellino giallo. Già guardandolo in diretta l'intervento pare durissimo, dal replay si capisce quanto sia stato duro il fallo del centrocampista che se l'è cavata solo con un'ammonizione.

Il Papu Gomez redarguito dall’arbitro di Real Madrid–Siviglia.

Velocemente sui social spagnoli chi segue il calcio ha commentato con durezza quell'entrata. Gomez velocemente va in tendenza. I commenti sono terribili, c'è chi gli dà del ‘macellaio', chi si lamenta per il mancato ‘cartellino rosso' e chi invece pensa a Valverde uscito dal campo dopo quell'entrata e che rischia di saltare alcune partite, con il Mondiale sullo sfondo.

Reazione rabbiose da parte dei tifosi del Real, ma per quell'entrata fatta al 94′, quando la partita era praticamente decisa e quasi finita, sono stati tanti pure i messaggi dall'Uruguay. Ma quel fallo non è piaciuto nemmeno a chi ama il calcio, al di là dei colori, perché l'intervento punitivo è oltre ogni limite. Anche nelle sconfitte bisognerebbe mantenere una certa signorilità. Il problema in questi casi è pure un altro. Perché anche tra chi critica e consenta c'è chi esagera nelle critiche e c'è stato addirittura chi ha postato il numero di telefono del Papu Gomez che si è trovato sul suo telefono messaggi e telefonate da parte di sconosciuti.