Tifosi del Galatasaray di notte davanti all’hotel del Liverpool: fuochi d’artificio e cori di disturbo

I tifosi del Galatasaray si sono appostati nella notte davanti all’hotel del Liverpool – avversario in Champions questa sera – per far esplodere petardi e fuochi d’artificio con l’intento di disturbare il sonno della squadra inglese.

Il Liverpool dovrà sfidare il Galatasaray nella seconda giornata della fase campionato di Champions League. I Reds però rischiano di scendere in campo con un po' di stanchezza dato che nella notte diversi tifosi del Galatasaray si sono dati appuntamento all'esterno dell'hotel che ospita la squadra inglese. I video, mandati online poco prima delle 3:55, mostrano infatti diverse persone intente ad esplodere fuochi d'artificio e petardi con l'obiettivo di svegliare i giocatori e disturbare il loro riposo.

La speranza è che questo possa incidere sulla loro prestazione in campo contro i turchi i quali in casa però possono sempre contare su un ambiente incandescente e su un tifo caldissimo che rappresenta davvero il dodicesimo uomo in campo. L'incredibile spettacolo ha illuminato i cieli bui di Istanbul. Solo il rumore da solo sarebbe stato sufficiente a impedire a qualsiasi stella dei Reds di concedersi una notte di sonno decente. Questa colorata esibizione è solo un assaggio di ciò che il Liverpool può aspettarsi stasera.

La capitale turca è famosa per i suoi tifosi appassionati, con la città divisa tra i rivali più accaniti: Galatasaray, Fenerbahce e Besiktas. Lo spettacolo pirotecnico è durato per diversi minuti finché poi i tifosi si sono dileguati anche dopo l'intervento delle forze dell'ordine che evidentemente hanno soltanto riportato l'ordine cercando di evitare che si potesse andare oltre. In questi anni non è di certo la prima volta che accade un episodio del genere prima di partite di Champions, Europa League e Conference.

I tifosi del Galatasaray adesso faranno sicuramente ancora più rumore quando accoglieranno il Liverpool al Rams Park, magari utilizzando razzi e altro – come già accaduto in altre occasione – per creare un'atmosfera intimidatoria. Anche la squadra di Ozan Burak scenderà in campo con l'intenzione di ottenere un risultato positivo avendo vinto tutte e sette le partite di campionato di questa stagione. Da capire ora come sarà il rendimento della squadra turca anche in Champions dopo la prima giornata da incubo con il ko contro l'Eintracht per 5-1.